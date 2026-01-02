«Люди эффективно ими жуют»: мифы, из-за которых людям приходится расставаться с зубами

Мифы, о которых давно пора забыть.

Зубы мудрости — тема, вызывающая множество споров и заблуждений. Вокруг них существует немало мифов, которые нередко приводят к необоснованным действиям.

На вопросы портала «Городовой» ответила стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова, чтобы развеять самые распространенные заблуждения.

Миф №1: Удалять всем и сразу

«Миф первый. Их нужно удалять всем подряд и как можно раньше», — заявляет Вероника Мелехова.

Однако, как поясняет специалист, зуб мудрости — такой же зуб, как и любой другой.

Если он занимает правильное положение, полноценно функционирует в акте жевания (имеет так называемый «встречный зуб»), не разрушен кариесом, не вызывает воспалений и не мешает ортодонтическому лечению, то его сохраняют.

«Поэтому сейчас есть случаи, когда мы не удаляем зубы мудрости, сохраняем, и люди эффективно ими жуют», — отмечает врач.

Миф №2: Они совершенно бесполезны

Вопреки распространенному мнению, зубы мудрости могут быть весьма полезными.

«Миф номер два. Они совершенно бесполезны. На самом деле это не так», — развеивает заблуждение специалист.

Если для них достаточно места в челюсти, они занимают правильное положение, не причиняют боли и дискомфорта, не вызывают воспаления и не поражены кариесом, то они выполняют свою жевательную функцию не хуже остальных зубов.

«Учитывая их достаточно массивные размеры, они выполняют свою функцию достаточно хорошо», — добавляет Вероника Мелехова.

Миф №3: Зубы мудрости «двигают» передние зубы

Механизм, связывающий зубы мудрости с искривлением передних зубов, описан не совсем корректно.

«Миф номер три. То, что зубы мудрости двигают передние зубы, вызывая их скученность», — комментирует стоматолог.

Специалист поясняет: зубы мудрости сами по себе не двигают передние зубы. Причина кроется в эволюционном изменении: из-за употребления более мягкой, обработанной пищи челюсти стали меньше, и зубам не хватает места.

Когда зубы мудрости прорезываются, они, будучи массивными, занимают свое место, не давая сдвинуться другим.

«И поэтому при прорезывании зачастую именно передние зубы наиболее скривлены, потому что они имеют меньшие размеры и более тоненькую косточку», — объясняет Вероника Мелехова.

«Они никого никуда не двигают, они стоят на своем месте, просто за счет своей массивности их невозможно сдвинуть, поэтому зубы просто в переднем отделе лезут криво».

Миф №4: Их нельзя лечить, только удалять

«Их нельзя лечить, а нужно только удалять. Это тоже неправда», — категорично заявляет стоматолог.

Если зуб мудрости занимает правильное положение, участвует в жевании, и на нем обнаружен небольшой кариес, его можно успешно вылечить и сохранить.

Удаление рассматривается только в случаях, когда зуб сильно разрушен, стоит неправильно и мешает ортодонтическому лечению.

Миф №5: Восьмерки всегда портятся сильнее

«И миф номер пять, то что они всегда сильнее портятся и больше подвержены кариесу. На самом деле это не так», — утверждает Вероника Мелехова.

Эмаль зубов мудрости не отличается от эмали других зубов. Однако, трудности с доступом для качественной гигиены в области восьмерок приводят к скоплению налета и, как следствие, к повышенному риску разрушения.