Моему рису завидуют даже китайцы: Рассыпчатый, зерно к зерну - даю 3 хитрости в Пост

Советы по приготовлению идеального риса.

Наступил Великий Пост, период, когда не рекомендуется есть мясные блюда. В этот период на первый план выходят гарниры, в том числе, рис. Но не каждая хозяйка знает, как приготовить его идеально, нужно запомнить несколько простых хитростей, и рассыпчатости вашего риса позавидуют даже китайцы, он получится зерно к зерну.

Как приготовить рассыпчатый рис рассказывают на портале "Лайфхакер", берите на вооружение эти советы.

Стоит знать, что рис содержит крахмал. Если крупу не промыть, то гарнир получится вязким и липким, такая консистенция хороша только для молочных каш. Одной промывки недостаточно, лучше сделать 5 или 6, пока вода перестанет быть мутной, с белесым оттенком.

По этой же причине рис в кастрюле во время варки не советуют перемешивать. Вы ломаете зёрнышки, в воду снова выделяется крахмал, рис получается клейким, а значит, все ваши усилия по тщательной промывке крупы сойдут на "нет".

Промывать рис лучше в сите, переворачивая зернышки рукой. Так удастся полностью удалить с рисинок крахмал. Подобного эффекта не будет, если промывать рис в стакане или сразу в кастрюле.

Кладите рис в кипяток, после чего 1 раз аккуратно перемешайте, чтобы рисинки не прилипли ко дну кастрюли. Теперь можно снизить нагрев, накрыть кастрюлю крышкой и готовить, пока жидкость полностью не впитается.

Немаловажно и время варки риса. Пропаренный рекомендуется готовить 30 минут, обычный белый - не более 20. Так вы тоже повышаете шансы на то, что гарнир получится не клейкой кашей, а красивым и рассыпчатым.

После того как рис готов, в него можно добавить ложку растительного масла без аромата и сразу аккуратно перемешать. С этой хитростью даже остывший рис останется максимально рассыпчатым, крупинки не слипнутся, его будет удобного греть для следующего приёма пищи.

Совет для хозяек: рис легко меняет свой вкус благодаря специям - в него можно добавлять зиру, кардамон, гвоздику, пряные травы. Каждый раз будет получаться иное, но не менее вкусное блюдо.

