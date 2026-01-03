Дворец, который всё время оказывался «запасным»: странная судьба императорского дома под Петербургом

Его строили для избранных и передавали из рук в руки, но ни для кого он так и не стал главным домом.

На берегу тихого пруда в Пушкине стоит дворец, который никогда не был главным, но почти всегда оказывался нужным. Его проектировал сам император, им владели великие князья, в нём заседали революционные советы, бегали пионеры — а сегодня здесь назначают даты свадеб. Это Запасной дворец, один из самых многоликих дворцов под Петербургом.

Императорский проект без императорского статуса

История дворца начинается в 1816 году, когда Александр I подарил участок земли в Царском Селе своей приближённой — статс-даме Марии Кочубей. Для неё и её супруга, могущественного сановника Виктора Кочубея, решили построить загородную резиденцию.

Проект был настолько важен, что император следил за ним лично: оставлял пометки на чертежах и поочерёдно привлекал к работе лучших архитекторов — Петра Неелова, Адама Менеласа и Василия Стасова. В результате появился дворец в строгом классицистическом стиле, больше похожий на итальянскую виллу, чем на парадную царскую резиденцию.

Он был красив, удобен и статусен — но уже тогда оставался "запасным": не главным, не парадным, не предназначенным для постоянной жизни монарха.

Дворец для великих князей — и снова "про запас"

После смерти Виктора Кочубея дворец выкупили для четырёхлетнего великого князя Николая Николаевича, сына Николая I. Здание переименовали в Николаевский дворец, пристроили служебные корпуса — но, повзрослев, владелец быстро потерял к нему интерес и продал обратно Министерству императорского двора.

С этого момента за зданием окончательно закрепилось название Царскосельский Запасной дворец — резиденция "на случай", дворец без постоянного хозяина.

Владимирский период и последняя княжеская роскошь

Новая жизнь началась в 1875 году, когда дворец передали великому князю Владимиру Александровичу — брату Александра III, военачальнику, меценату и президенту Императорской Академии художеств. При нём дворец отреставрировали, дополнили хозяйственными флигелями, экипажными сараями и служебными корпусами.

Революция, пионеры и восстановление почти с нуля

После 1917 года дворец быстро утратил аристократический лоск. Здесь заседали советы рабочих и солдатских депутатов, позже размещались партийные учреждения. Во время Великой Отечественной войны здание серьёзно пострадало — фактически уцелели лишь стены.

В 1950-е годы Запасной дворец восстановили почти заново. Внутри разместился Дом пионеров, а позже — краеведческий музей и театральные мастерские. Здание снова приспособили к жизни, пусть и совсем не дворцовой.

Самая неожиданная роль

В начале XXI века судьба дворца сделала, пожалуй, самый неожиданный поворот. В 2010 году здесь открылся Дворец бракосочетания № 3. Залы, где когда-то обсуждали государственные дела и революционные резолюции, стали местом свадебных церемоний.

Сегодня Запасной дворец — один из самых торжественных ЗАГСов под Петербургом.