Сюрприз 2026‑го: самая выгодная учебная ставка — стать разработчиком ПО

Опубликовано: 3 января 2026 17:57
 Проверено редакцией
Городовой ру

Сварщики, слесари и машинисты вошли в число самых востребованных профессий.

В 2026 году востребованность специалистов, обладающих навыками работы с цифровыми технологиями, останется по-прежнему высокой. Эксперты советуют при выборе образовательного направления обращать внимание на профессии, которые стабильно находятся среди самых востребованных на рынке труда. Такую рекомендацию дали представители платформы для поиска работы.

Отмечается, что актуальными будут и такие рабочие специальности, как сварщик, слесарь, оператор техники, монтажник, специалист по ремонту автомобилей и механик. К подобным профессиям стоит присмотреться при планировании обучения. В ближайшие годы спрос на работников производственной сферы сохранится.

Автор:
Юлия Аликова
Город
