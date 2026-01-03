Петербуржцев накроет выставочный шквал: какие сюрпризы приготовили на 2026 год

У Петербурга каждый год начинается с выставок. И 2026-й не станет исключением — программа уже сейчас выглядит так, будто город решил пройтись по всем сферам сразу.

Начнётся год неожиданно тёпло для меломанов: в феврале пройдёт Kurt Cobain Birthday Fest — дань памяти Курту и старая добротная ностальгия для тех, кто вырос на «Nirvana».

А уже в марте Петербург переключится на животных: международная «Зооиндустрия» снова собирает производителей кормов, ветеринаров и тех, кто отвечает за рынок домашних любимцев.

Весной город превращается в одну большую витрину бизнеса. В начале марта сюда везут зарубежную недвижимость — на MIPIF покажут квартиры, дома и проекты, которые обычно смотрят инвесторы и те, кто хочет переехать.

Почти сразу вслед пройдёт Hospitality Business Day — большая встреча гостиничного и ресторанного сегмента, где каждый год обсуждают, почему сервис в России всё ещё пытается догнать ожидания туристов.

К концу марта идёт традиционная смена тематики: «Ярмарка недвижимости» и специальная экспозиция «Строим загородный дом» показывают новые проекты, технологии и то, как изменился рынок после 2025-го.

А дальше — апрель, самый плотный месяц года. Два стоматологических форума подряд, фармацевтическая выставка IPhEB, «ИнтерСтройЭкспо» для тех, кто строит и проектирует, и сразу три выставки о дизайне, клининге и декоре — весной это почти как отдельный городской сезон.

Параллельно в эти же даты проходит Петербургская техническая ярмарка и HiTech — витрина промышленных технологий, робототехники и инноваций.

Под конец апреля в город приезжает энергетическая отрасль: крупнейшие игроки ТЭК собираются на форуме, обсуждают переходы, защиту инфраструктуры и новые стандарты. В этот же период показывают решения по ЖКХ, промышленную антикоррозийную защиту и даже логистику негабаритных грузов.

Апрель замыкают кинофестивали — White Nights Film Festival и «Дефектоскопия», у которой название техническое, но репутация у тех, кто работает с оборудованием, серьёзная. Май подхватывает тему фестивалем «Мосты», а затем город переключается на природные материалы: «КАМЕНЬФОРУМ» собирает производителей и дизайнеров, работающих с камнем.

И уже к концу мая Петербург выходит к SpbTransportFest — большому транспортному шоу, на котором показывают всё: от современной городской инфраструктуры до новых решений для перевозок.

2026-й в городе обещает быть не просто насыщенным: это сезон, когда Петербург снова становится столицей выставок — в буквальном смысле, без преувеличений.