Топовые прически на январь: как трендово обновиться к Новому 2026-му году

Январь — время не только для старта новых дел, но и для смены имиджа. «Городовой» выяснил у стилиста-колориста Любови Фасхутиновой, какие прически и укладки будут на пике моды в начале года и как эффектно, но без лишних сложностей обновить свой образ.
Главный тренд января — ухоженные, здоровые волосы с живым объемом и текстурой. Ключевой способ обновления — не обязательно кардинальная стрижка, а игра с формой и укладкой.
Форма: в фаворе все варианты слоеных стрижек — от мягких каскадов до «шагов». Они добавляют объем, движение и ту самую текстуру, даже если длину не менять. Для смелых — гибрид боба и пикси (слегка «обросшая» короткая стрижка) с воздушной, не гладкой текстурой.
Укладка: приоритет — естественность с элементами небрежности. В моде укладки на брашинг и текстурные укладки, которые подчеркивают слои. Важно научиться новым для себя способам укладки и не пренебрегать стайлингами: текстурирующими спреями, муссами для объема, которые помогают волосам «играть», оставаясь легкими.
Челка: безоговорочный хит — челка-шторка. Она бывает разной длины и густоты, от короткой и рваной до длинной, до подбородка. Это один из самых эффективных способов быстро сменить образ.
Чтобы трендово обновиться в январе, сделайте акцент на объем и текстуру. Можно обойтись без радикальной стрижки — достаточно добавить слоев или научиться новой укладке с помощью стайлингов. Идеальный образ января — это ухоженные, «живые» волосы с легкой, небрежной элегантностью.