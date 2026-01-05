Городовой / Общество / Топовые прически на январь: как трендово обновиться к Новому 2026-му году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эту ошибку совершают миллионы хозяюшек: как продлить жизнь вашему Оливье Общество
Дышащие мосты и потопы: об этих необычных легендах не пишут в путеводителях о Петербурге Общество
Огненно красный, в честь Лошади? Какой цвет волос в тренде на январь 2026-го Общество
Красная Огненная Лошадь увидит вас и обомлеет: какую укладку и аксессуары выбрать на сам Новый Год Общество
Не только Дворцовая: где в России работает второй настоящий Эрмитаж Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное
Эксклюзив

Топовые прически на январь: как трендово обновиться к Новому 2026-му году

Опубликовано: 5 января 2026 14:00
 Проверено редакцией
Прическа
Топовые прически на январь: как трендово обновиться к Новому 2026-му году
globallookpress/ JSC ID Komsomolskaya Pravda

Советы от стилиста для тех, кто хочет выглядеть актуально.

Январь — время не только для старта новых дел, но и для смены имиджа. «Городовой» выяснил у стилиста-колориста Любови Фасхутиновой, какие прически и укладки будут на пике моды в начале года и как эффектно, но без лишних сложностей обновить свой образ.

Главный тренд января — ухоженные, здоровые волосы с живым объемом и текстурой. Ключевой способ обновления — не обязательно кардинальная стрижка, а игра с формой и укладкой.

Форма: в фаворе все варианты слоеных стрижек — от мягких каскадов до «шагов». Они добавляют объем, движение и ту самую текстуру, даже если длину не менять. Для смелых — гибрид боба и пикси (слегка «обросшая» короткая стрижка) с воздушной, не гладкой текстурой.

Укладка: приоритет — естественность с элементами небрежности. В моде укладки на брашинг и текстурные укладки, которые подчеркивают слои. Важно научиться новым для себя способам укладки и не пренебрегать стайлингами: текстурирующими спреями, муссами для объема, которые помогают волосам «играть», оставаясь легкими.

Челка: безоговорочный хит — челка-шторка. Она бывает разной длины и густоты, от короткой и рваной до длинной, до подбородка. Это один из самых эффективных способов быстро сменить образ.

Чтобы трендово обновиться в январе, сделайте акцент на объем и текстуру. Можно обойтись без радикальной стрижки — достаточно добавить слоев или научиться новой укладке с помощью стайлингов. Идеальный образ января — это ухоженные, «живые» волосы с легкой, небрежной элегантностью.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью