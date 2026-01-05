Сказка без автора: откуда в Ломоносове взялся замок Де Ля Мур

Дом, который выглядит как фантазия, а живёт как факт.

На карте Ломоносова — просто "Краснопрудская, 2". Но стоит свернуть с дороги — и перед вами появляется здание, будто сошедшее со страниц готического романа: башенки, зубцы, драконы на фасаде.

Местные называют его просто — замок Де Ля Мур.

Где кончились факты и начались легенды

Документов о его постройке не нашли. Говорят, когда-то здесь стояли Швейцарский дом и конюшня — постройки середины XIX века. Позже их перестроили, и, возможно, тогда же появился этот замок.Кто придумал его французское имя — тоже загадка.

Одни уверяют, что это часть старой усадьбы конца позапрошлого века, другие — что новодел на месте дачи. Историки только пожимают плечами: место старое, но стены, похоже, молоды.

Дом с драконами

Фасад украшают чугунные драконы и стрельчатые окна, башни с зубцами и лёгкая несуразность — будто архитектор строил не дворец, а мечту. Сегодня здесь база отдыха, банкетный зал и баня. Внутри — арки, витражи, лестницы и немного театральности, словно хозяева вот-вот начнут съёмку фильма про рыцарей.

Говорят, по ночам

Местные любят рассказывать, что ночью из-под крыши раздаётся шорох, будто кто-то ходит по чердаку. Поэтому его порой называют "замком с привидениями". А те, кто был внутри, вспоминают странное ощущение — как будто здание живёт само по себе, чуть наблюдая за гостями.

Без золота, но с характером

В стороне от парадных дворцов этот дом стоит тихо — как личная фантазия, пережившая своё время. Ни гербов, ни славы — только стены, которые упорно хотят быть не как все.