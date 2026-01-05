Красная Огненная Лошадь увидит вас и обомлеет: какую укладку и аксессуары выбрать на сам Новый Год

Новогодняя ночь требует особого блеска. «Городовой» узнал у профессионала, какие вечерние прически и модные аксессуары для волос помогут создать праздничный образ, который будет выглядеть эффектно, но не перегружено.
Вот что рассказала стилист, колорист Любовь Фасхутинова, по ее мнению праздничная прическа не должна быть сложной. В тренде — та же естественность, но с блестящими деталями.
Прически: идеальный выбор — небрежные или гладкие пучки (низкие или высокие) и «мальвинки» (хвост с лентой или аксессуаром на макушке). Они смотрятся нарядно, но современно. Отлично подойдут и текстурные волны, уложенные на брашинг.
Аксессуары: главный тренд — жемчуг. Ищите заколки, ободки или шпильки с жемчужными деталями. Второй хит — объемные крабы-зажимы, с которыми можно создать стильную небрежную укладку.
Также актуальны атласные или сатиновые ленты, которые можно вплести в косу, обернуть вокруг пучка или использовать как повязку. Для смелых — декоративные кисточки и перья, вплетенные в косы.
Для новогодней ночи выбирайте лаконичные, но выразительные прически: пучок, мальвинку или мягкие волны. Главный акцент сделайте на аксессуарах: жемчужные шпильки, бархатная лента или модный объемный зажим добавят образу праздничного шика без лишних усилий.