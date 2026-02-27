Удалёнка в Петербурге бьёт рекорды: зарплаты выросли на 44%

Специалисты Центра занятости Санкт-Петербурга отмечают, что удалённая работа отлично подходит родителям с несколькими детьми, людям с инвалидностью, пенсионерам и тем, кто не любит офисную атмосферу.
В Петербурге растёт число вакансий с возможностью дистанционного формата. По данным портала "Работа России", в 2025 году медианная зарплата для такой занятости выросла на 44%, как указано в пресс-релизе Комитета по труду и занятости населения города.
Наибольший рост наблюдается в продажах, закупках и банковском секторе. Если в 2024 году менеджеры по продажам зарабатывали 45–120 тысяч рублей, то в 2025-м — уже 120–170 тысяч.
Средняя зарплата банковских сотрудников увеличилась на 53% и достигла 100 тысяч рублей. На начало весны 2026 года на портале доступно 244 удалённые вакансии из более чем 30 тысяч общих позиций.
Сотрудники Центра занятости подчёркивают: для успешной удалённой работы нужны навыки работы с цифровыми инструментами и хорошая самодисциплина.
Центр помогает соискателям: проводит опросы, консультации с экспертами и составляет персональные планы трудоустройства, чтобы понять, подходит ли им дистанционный формат.