Удалёнка в Петербурге бьёт рекорды: зарплаты выросли на 44%

Опубликовано: 27 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Особенно высокие темпы прироста отмечены в сферах сбыта, снабжения и банковского дела.

Специалисты Центра занятости Санкт-Петербурга отмечают, что удалённая работа отлично подходит родителям с несколькими детьми, людям с инвалидностью, пенсионерам и тем, кто не любит офисную атмосферу.

В Петербурге растёт число вакансий с возможностью дистанционного формата. По данным портала "Работа России", в 2025 году медианная зарплата для такой занятости выросла на 44%, как указано в пресс-релизе Комитета по труду и занятости населения города.

Наибольший рост наблюдается в продажах, закупках и банковском секторе. Если в 2024 году менеджеры по продажам зарабатывали 45–120 тысяч рублей, то в 2025-м — уже 120–170 тысяч.

Средняя зарплата банковских сотрудников увеличилась на 53% и достигла 100 тысяч рублей. На начало весны 2026 года на портале доступно 244 удалённые вакансии из более чем 30 тысяч общих позиций.

Сотрудники Центра занятости подчёркивают: для успешной удалённой работы нужны навыки работы с цифровыми инструментами и хорошая самодисциплина.

Центр помогает соискателям: проводит опросы, консультации с экспертами и составляет персональные планы трудоустройства, чтобы понять, подходит ли им дистанционный формат.

Автор:
Юлия Аликова
