6 блюд, от которых в Италии нос воротят: а у нас их едят каждый день

Какие 6 блюд не признают в Италии, а в России их едят так, что только за ушами пищит

Опытный турист и автор Дзен-канала "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" (18+) рассказала, какие 6 блюд категоричиски не переносят в Италии, а в нашей стране они считаются основой рациона. Многие россияне едят их буквально каждый день.

Legion-Media

По словам эксперта, в Италии не принято считать калории. Здесь и мужчины, и женщины спокойно едят пиццу, пасту со сливочным соусом и различные десерты, при этом оставаясь стройными и подтянутыми. Вместе с тем большинство популярных в России блюд они или никогда не пробовали, или целенаправленно от них отказались.

Каша

Legion-Media

Первой в списке идет каша. Именно с ней в России ассоциируется правильное и сытное утро. Манная, рисовая, овсяная – каких только каш нет в нашем рационе, а вот итальянцы их не едят. На завтрак они предпочитают любую выпечку, бутерброды, яйца и капучино. Да и едят итальянцы утром в основном стоя: быстро позавтракали, прочли новости и разошлись по делам.

Гречка, которая у нас считается суперфудом, в Италии тоже не в почете. В качестве гарнира итальянцы предпочитают пасту.

Молоко

Legion-Media

Кроме того, в Италии не любят молоко и точно не пьют его стаканами, как принято у нас, в России. Его добавляют только в десерты и иногда в кофе. В результате в рационе меньше калорий, и не приходится употреблять продукт, который далеко не всем подходит.

Компоты и морсы

Legion-Media

Также итальянцы не пьют привычные для нас компоты, морсы и соки. Сладкая газированная вода тоже не популярна, разве что только в составе коктейлей. Основные напитки: вода с газом и черный кофе без всяких сиропов.

Майонез

Legion-Media

Еще один популярный в России продукт, без которого итальянцы прекрасно обходятся, – майонез и подобные соусы. Даже в домашних салатах его не найти, а палитра вкусов создается за счет разнообразия продуктов и их удачных сочетаний. Оливковое масло, томаты, чеснок и травы сделают любое блюдо ароматным, вкусным и при этом некалорийным.

Шоколадные батончики и печенье

Legion-Media

В Италии не любят привычные нам шоколадные конфеты, батончики и печенье. Здесь предпочитают съесть полноценный десерт в виде тортика или пирожного.

Хлеб

Legion-Media

Хлеб итальянцы тоже не едят вприкуску, как у нас. Для них это или часть закуски в виде брускетты, или свежий багет из пекарни, съеденный полностью как самостоятельное блюдо. При этом такой хлеб всегда только что испеченный, ароматный и хрустящий, а не хранящийся несколько дней. Он не заменяет еду и не дополняет все подряд, а существует как самостоятельный продукт.

Вот такие разные вкусовые привычки у итальянцев и россиян.

Ранее мы сообщали, какую пенсию получают жители Беларуси.