Отель Петербурга с двойной биографией: от купеческих балов до общества Горького

Ещё в середине XVIII века на этом месте стоял временный деревянный Зимний дворец императрицы Елизаветы Петровны. Позже, по воле Екатерины II, дворец разобрали, а участок перешёл генерал-полицмейстеру Николаю Чичерину. Для него в 1771 году выстроили особняк, один из старейших домов Невского проспекта — старше только Аничков и Строгановский дворцы.
В доме устраивали маскарады и концерты, бывали Радищев, Фонвизин, позже — Грибоедов. А в начале XIX века здесь открылся ресторан "Талон", куда часто заходил Пушкин.
Елисеевская эпоха
Семья Елисеевых приобрела комплекс зданий в 1858 году и перестроила интерьеры с редким для Петербурга размахом. К 1904 году залы особняка сияли стилями от ренессанса до ампира, а библиотека в духе ар-нуво, заказанная в Париже, сохранилась и поныне.
На Невском открыли банковский зал, на Мойке жили сами владельцы — символ богатства и вкуса купеческого Петербурга.
Дом, где поселилось искусство
После революции жизнь особняка изменилась. В 1919 году в нём появился Дом Искусств — проект Максима Горького, ставший прибежищем писателей, художников и музыкантов.
В его комнатах жили и работали Ахматова, Замятин, Мандельштам, Петров-Водкин, Анненков. Здесь Александр Грин прочитал последнюю версию «Алых парусов», а Горький принимал Герберта Уэллса.
От "Дома Искусств" до "Талиона"
К 1923 году Дом Искусств закрылся. В здании открыли кинотеатр "Светлая лента" (позже — "Баррикада"), где в 1920-х работал музыкальным иллюстратором молодой Дмитрий Шостакович.
В 2003 году, к 300-летию Петербурга, здание вновь обрело блеск — после масштабной реставрации здесь открылся отель "Талион Империал".
Но за мрамором и позолотой по-прежнему угадывается тень прежних времён — тех, когда в гостиной звучал голос Горького.