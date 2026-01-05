Городовой / Город / Отель Петербурга с двойной биографией: от купеческих балов до общества Горького
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эту ошибку совершают миллионы хозяюшек: как продлить жизнь вашему Оливье Общество
Дышащие мосты и потопы: об этих необычных легендах не пишут в путеводителях о Петербурге Общество
Огненно красный, в честь Лошади? Какой цвет волос в тренде на январь 2026-го Общество
Красная Огненная Лошадь увидит вас и обомлеет: какую укладку и аксессуары выбрать на сам Новый Год Общество
Не только Дворцовая: где в России работает второй настоящий Эрмитаж Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Отель Петербурга с двойной биографией: от купеческих балов до общества Горького

Опубликовано: 5 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
Талион Империал
Отель Петербурга с двойной биографией: от купеческих балов до общества Горького
Городовой ру

Теперь это отель, но когда-то тут спорили о судьбе литературы.

Ещё в середине XVIII века на этом месте стоял временный деревянный Зимний дворец императрицы Елизаветы Петровны. Позже, по воле Екатерины II, дворец разобрали, а участок перешёл генерал-полицмейстеру Николаю Чичерину. Для него в 1771 году выстроили особняк, один из старейших домов Невского проспекта — старше только Аничков и Строгановский дворцы.

В доме устраивали маскарады и концерты, бывали Радищев, Фонвизин, позже — Грибоедов. А в начале XIX века здесь открылся ресторан "Талон", куда часто заходил Пушкин.

Елисеевская эпоха

Семья Елисеевых приобрела комплекс зданий в 1858 году и перестроила интерьеры с редким для Петербурга размахом. К 1904 году залы особняка сияли стилями от ренессанса до ампира, а библиотека в духе ар-нуво, заказанная в Париже, сохранилась и поныне.

На Невском открыли банковский зал, на Мойке жили сами владельцы — символ богатства и вкуса купеческого Петербурга.

Дом, где поселилось искусство

После революции жизнь особняка изменилась. В 1919 году в нём появился Дом Искусств — проект Максима Горького, ставший прибежищем писателей, художников и музыкантов.

В его комнатах жили и работали Ахматова, Замятин, Мандельштам, Петров-Водкин, Анненков. Здесь Александр Грин прочитал последнюю версию «Алых парусов», а Горький принимал Герберта Уэллса.

От "Дома Искусств" до "Талиона"

К 1923 году Дом Искусств закрылся. В здании открыли кинотеатр "Светлая лента" (позже — "Баррикада"), где в 1920-х работал музыкальным иллюстратором молодой Дмитрий Шостакович.

В 2003 году, к 300-летию Петербурга, здание вновь обрело блеск — после масштабной реставрации здесь открылся отель "Талион Империал".
Но за мрамором и позолотой по-прежнему угадывается тень прежних времён — тех, когда в гостиной звучал голос Горького.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью