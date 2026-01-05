Огненно красный, в честь Лошади? Какой цвет волос в тренде на январь 2026-го

Смена имиджа к новому году часто начинается с цвета и стрижки. «Городовой» спросил у стилиста и колориста Любови Фасхутиновой, какие оттенки будут самыми актуальными в начале 2025 года и как выбрать «свое» из всех трендов.
Тренды делают акцент на индивидуальности, естественности и удобстве. Доминируют естественные, теплые оттенки: различные коричневые гаммы, мелирование, шатуш, однотонное окрашивание.
Смелый и яркий тренд — насыщенные красные и махагоновые оттенки, которые на ухоженных волосах смотрятся очень эффектно и современно.
Главный совет от эксперта: не следуйте трендам слепо. Ключ — в индивидуальности. Посоветуйтесь со стилистом, чтобы найти форму, цвет и укладку, которые подчеркнут ваши особенности. Красиво то, что подходит именно вам.
Январские тренды предлагают удобство и естественность: живые, текстурированные стрижки с объемом и теплая или смелая красная гамма цветов. Но самый важный тренд — это грамотно подобранный, индивидуальный образ, который делает вас увереннее.