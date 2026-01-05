Дышащие мосты и потопы: об этих необычных легендах не пишут в путеводителях о Петербурге

Слышали о таких, или вы не местный?

«Городовой» спросил у опытного петербургского экскурсовода Вадима Верещагина о самых необычных зимних явлениях города, которые туристы часто не замечают. Вот что он рассказал.

Главный зимний миф — будто Нева, скованная льдом, безопасна. На самом деле самые коварные наводнения случаются именно зимой. Проблема приходит из Ладожского озера: льдины сплывают в Неву, застревают у опор первых мостов и образуют мощные заторы.

Они перекрывают течение, и вода может подняться неожиданно. Чтобы этого не случилось, по реке постоянно работают ледоколы, разбивая эти естественные плотины.

Из-за этой борьбы со льдом и рождается второе чудо — «дышащие» мосты. Всё дело в перепадах температур. Днём металлические конструкции нагреваются от движения машин и слабого солнца, расширяются и почти незаметно приподнимаются. Ночью на морозе сталь сжимается, и мост «опускается». Этот ежедневный цикл похож на вдох и выдох. Увидеть можно и настоящее дыхание — пар от незамерзающей воды у опор в лютый холод.

И пока город борется со стихией, некоторые горожане находят в зиме свое удовольствие. Даже в сильные морозы у стен Петропавловской крепости можно встретить людей, стоящих в купальниках и шубах. Они не лежат на льду, а стоят, прижавшись к прогретой за день стене через слой картона, и ловят редкое зимнее солнце. Это местная особенность — особый питерский ритуал загара.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.