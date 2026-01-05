Городовой / Общество / Дышащие мосты и потопы: об этих необычных легендах не пишут в путеводителях о Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эту ошибку совершают миллионы хозяюшек: как продлить жизнь вашему Оливье Общество
Огненно красный, в честь Лошади? Какой цвет волос в тренде на январь 2026-го Общество
Красная Огненная Лошадь увидит вас и обомлеет: какую укладку и аксессуары выбрать на сам Новый Год Общество
Не только Дворцовая: где в России работает второй настоящий Эрмитаж Город
Топовые прически на январь: как трендово обновиться к Новому 2026-му году Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное
Эксклюзив

Дышащие мосты и потопы: об этих необычных легендах не пишут в путеводителях о Петербурге

Опубликовано: 5 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Зимний Петербург
Дышащие мосты и потопы: об этих необычных легендах не пишут в путеводителях о Петербурге
Фото: Городовой.ру

Слышали о таких, или вы не местный?

«Городовой» спросил у опытного петербургского экскурсовода Вадима Верещагина о самых необычных зимних явлениях города, которые туристы часто не замечают. Вот что он рассказал.

Главный зимний миф — будто Нева, скованная льдом, безопасна. На самом деле самые коварные наводнения случаются именно зимой. Проблема приходит из Ладожского озера: льдины сплывают в Неву, застревают у опор первых мостов и образуют мощные заторы.

Они перекрывают течение, и вода может подняться неожиданно. Чтобы этого не случилось, по реке постоянно работают ледоколы, разбивая эти естественные плотины.

Из-за этой борьбы со льдом и рождается второе чудо — «дышащие» мосты. Всё дело в перепадах температур. Днём металлические конструкции нагреваются от движения машин и слабого солнца, расширяются и почти незаметно приподнимаются. Ночью на морозе сталь сжимается, и мост «опускается». Этот ежедневный цикл похож на вдох и выдох. Увидеть можно и настоящее дыхание — пар от незамерзающей воды у опор в лютый холод.

И пока город борется со стихией, некоторые горожане находят в зиме свое удовольствие. Даже в сильные морозы у стен Петропавловской крепости можно встретить людей, стоящих в купальниках и шубах. Они не лежат на льду, а стоят, прижавшись к прогретой за день стене через слой картона, и ловят редкое зимнее солнце. Это местная особенность — особый питерский ритуал загара.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью