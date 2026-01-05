Эту ошибку совершают миллионы хозяюшек: как продлить жизнь вашему Оливье

Новогодняя магия заканчивается ровно в тот момент, когда вы открываете холодильник и видите там полупустую салатницу с оставшимся оливье. Соблазн велик — блюдо же свое, родное, жалко выкидывать.

И вот вы уже задумчиво ковыряете в нем вилкой, принюхиваетесь и задаетесь сакральным вопросом: «А не скисло ли». Ответ, как выяснилось, имеет четкие временные рамки, за которыми начинается территория пищевых отравлений.

Портал «Городовой» обратился за истиной к эксперту в области пищевой безопасности — старшему преподавателю кафедры РОСБИОТЕХ Анне Джабаковой. И ее вердикт, основанный на строгих нормах Роспотребнадзора, отрезвляет лучше ледяного душа.

Главный таймер: 18 часов

Цифра, которую стоит запомнить как отче наш. По словам Анны Джабаковой, салаты с мясом, птицей и копченостями (то есть наш классический оливье) без заправки в холодильнике хранятся ровно 18 часов.

Этот лимит — не чья-то прихоть, а официальные «рекомендации Роспотребнадзора, разработанные на основе санитарно-эпидемиологических норм и правил (СанПиН)».

Заправка — главный враг

Любите, когда майонез пропитал каждый кусочек? Тогда имейте в виду: он запускает обратный отсчет.

«Заправка сокращает срок годности на 6 часов», — предупреждает эксперт. То есть у вашего заправленного оливье есть всего 12 часов безопасной жизни в холоде.

Лук — соучастник порчи

Тот самый репчатый лук, который «некоторые хозяйки добавляют для усиления вкуса», на самом деле работает против вас. Он «ускоряет порчу салата». Так что если хотите продлить жизнь блюду — кладите лук непосредственно перед подачей, а не в общий котел.

Как выжать максимум? Советы от эксперта:

Температурный режим. Хранить строго при +2…+6°C. Не на дверце, а в глубине холодильника. Альтернативное холодильное хранилище. Если есть холодный балкон или погреб (до +12°C), можно вынести туда. Но помните: «время хранения в таких условиях не должно превышать 12 часов» (для незаправленного). Правильная упаковка. Обернуть салатницу пищевой пленкой, фольгой или накрыть специальной пластиковой крышкой. А вот от металлических емностей эксперт советует отказаться: «они могут окисляться».

Финальный и самый главный совет от Анны Джабаковой звучит как закон: «Перед употреблением любой еды следует оценить степень ее свежести. При малейших сомнениях лучше воздержаться от приёма пищи и утилизировать испорченный продукт».

Так что, если ваш оливье пережил и бой курантов, и первый завтрак первого января, а сейчас на календаре второе число — с ним лучше попрощаться. Здоровье дороже, чем пара ложек салата, который уже вступил в сговор с бактериями.

