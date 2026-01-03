Не подмена, а традиция: празднуют ли православные Новый год

Отношение православных верующих к светским праздникам, особенно тем, что выпадают на время строгого духовного воздержания, часто вызывает вопросы.

Новый год по новому стилю — это дата, которую нельзя игнорировать, но её празднование в период поста требует особого подхода.

Иерей Андрей Постернак, священник, кандидат исторических наук и доктор теологии, разъясняет порталу «Городовой» тонкости этой традиции.

Новый год в условиях поста: разрешенные удовольствия

Многие полагают, что православные полностью игнорируют Новый год. Однако позиция духовенства более нюансирована.

“Православные на самом деле Новый год могут отмечать, если речь идет, конечно, о Новом годе по новому стилю, в условиях поста”, — утверждает отец Андрей.

Ключевой момент здесь заключается в характере празднеств.

Сам пост — это не только ограничение в пище. Это, прежде всего, “отказ от каких-то удовольствий, которые могут быть греховными”.

Если встреча Нового года сводится к “доброй семейной встрече, беседе”, то “встретить Новый год в таких условиях ничего страшного нет”. Главное — избегать чрезмерности и увеселений, противоречащих духовному настрою периода.

Категорическое «Нет» неуместным развлечениям

Особое неприятие у верующих вызывает тенденция подмены значимых дат. Православные выступают против того, чтобы светский праздник “праздновать Новый год вместо Рождества, чтобы не происходило некой подмены, каких-то неуместных увеселений”.

Такие действия, особенно те, которые “явно будут нарушением поста”, являются “конечно, категорически недопустимыми”. Церковь призывает сохранять фокус на духовном смысле периода, а не на светской мишуре.

Рождество: время символичных даров

Период поста завершается наступлением Рождества — главного зимнего праздника для православных. Именно с его приходом заканчивается строгое воздержание, и в этот момент вступает в силу одна из самых теплых традиций.

“Когда пост кончается и начинается Рождество, конечно, существует добрая традиция дарить всем подарки”.

Эта традиция уходит корнями в глубокую древность. Подарки символизируют те дары, которые были преподнесены новорожденному Христу.

“Они символизируют те подарки, которые принесли волхвы Христу, когда поклонились Христу пастухи, которые пришли после Рождества”.

Таким образом, вручение подарков становится актом подражания древним мудрецам и пастухам, выражением любви и почитания.

“И вот, вспоминая об этих событиях, принято дарить подарки друг другу”, — заключает отец Андрей, подчеркивая сакральное значение этого жеста, которое выходит далеко за рамки простого обмена сувенирами.

Это акт духовного единения и радости о великом событии.