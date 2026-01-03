Городовой / Город / Император в шелках и с косичкой: как Николай I стал мандарином на Новый год
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Общество Спорт Полезное

Опубликовано: 3 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
Бал-маскарад
Городовой ру

Балы-маскарады в Зимнем дворце были традицией императорской семьи, но один из них запомнился особенно.

Обычно Николай I ассоциируется с выправкой, холодным взглядом и чеканным шагом гвардейца. Император-солдат, дисциплина в мундире. Но даже у этого "железного императора" были минуты, когда он позволял себе улыбку — и маску.

От Петра до Николая

Бал-маскарад — не изобретение XIX века. Первые такие празднества появились при Петре I, а в XVIII веке стали любимым развлечением двора. Екатерина II устраивала грандиозные костюмированные балы, где гости могли появляться в античных тогах, пастушеских нарядах и даже в турецких кафтанах. Маскарады были игрой — возможностью на вечер снять придворные условности.

Бал под маской

Вечером 1 января в Зимнем дворце обычно устраивался бал-маскарад для дворянского и купеческого сословия. Гости заранее шили костюмы, выбирали образы богов, времён суток или сказочных существ. Чтобы избежать повторов и добавить игре замысел, Николай I стал сам задавать темы балов. Иногда это были античные сюжеты, иногда — восточные.

На одном из таких вечеров император появился в костюме мандарина — китайского чиновника, символа мудрости и власти. Костюм был дополнен искусственным обвисшим животом и китайской косичкой.

Минуты без мундира

Костюм мандарина стал одной из самых необычных деталей придворных маскарадов той эпохи. В нём словно отразилось стремление Николая I придать даже празднику порядок и смысл — сделать игру упорядоченной, как службу.

Для одних бал под масками был забавой, для других — редкой возможностью показать себя вне обычных ролей. Для императора же это, возможно, был способ напомнить подданным: за мундиром и церемониалом тоже стоит человек.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
