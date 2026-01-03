Они правили Россией, а что теперь с их домом в Петербурге? Вы будете в ужасе от состояния

Этот дом помнит шум приёмов, но теперь слышит гул ржавеющих лестниц и времени.

Когда-то здесь устраивали балы, играли в кегли и спорили о делах империи. Сегодня — облупленная штукатурка, закрытые ворота и табличка "памятник XVIII века". Усадьба Демидовых — дом, который пережил славу, но не внимание.

Кузнецы империи

История семьи Демидовых — редкий пример того, как из кузницы можно выковать родовое гербовое кольцо. Никита Демидов, поставщик оружия Петру I, за тридцать лет превратился из ремесленника в владельца десятков металлургических заводов.

Его сыновья не только ковали железо, но и выстраивали связи: с Лопухиными, Строгановыми, Нарышкиными. К середине XVIII века Демидовы стали промышленной элитой империи.

Дом на Мойке

Внук родоначальника, Григорий Акинфиевич, построил в Петербурге городскую усадьбу по проекту Саввы Чевакинского — архитектора, создававшего дворцы для самой Елизаветы Петровны. Трёхэтажный дом объединил черты барокко и классицизма, но главное — металл.

Фасад украшала 50-метровая железная веранда на чугунных колоннах и две парадные лестницы с изящными решётками. Для Демидовых это было не просто украшение — символ того, что богатство их рода выросло из металла.

Балы и кегельбан

В саду — яблони и первый в России кегельбан. Внутри — чайная с китайскими обоями, залы с дубовыми панелями и табачные трубки, оставленные для гостей. Дом пах железом, деревом и чем-то тёплым, как мастерская, где всё сделано своими руками.

После блеска

После революции сюда въехали инженеры, потом проектировщики ледоколов. Дворец стал рабочим корпусом, потом офисом. Сегодня металлические решётки ржавеют, лепнина осыпается, и кажется, что дом просто устал ждать.

Когда-то металл сделал Демидовых богатыми. Теперь он же напоминает, что всё железное со временем поддаётся коррозии — даже память.