Солнца не ждите: синоптик Леус обещает Петербургу тучи и снег 3 января

В первую субботу 2026 года Петербург окажется на восточных окраинах атмосферного вихря. Ожидается облачность, возможен небольшой снег, об этом сообщил Михаил Леус из Центра погоды «Фобос» в своём сообщении в социальной сети. Температура воздуха в городе ночью опустится до минус 5–7, а по области до минус 4–9 градусов.
Леус также отметил: восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Столбик барометра покажет 745 миллиметров ртутного столба, что для этого времени значительно ниже климатической нормы. По словам специалиста, показатели атмосферного давления будут постепенно увеличиваться.
Снежная погода сохранится в Северной столице и на следующий день, в воскресенье. Такой прогноз создаёт отличные условия для прогулок с семьёй на свежем воздухе во время январских каникул. Жители города могут воспользоваться возможностью провести выходные на природе.
