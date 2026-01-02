Шесть жителей и четыре тысячи туристов: как живёт деревня Кинерма

Поселение Кинерма впервые упоминается в 1496 году в писцовых книгах Обонежской пятины. С тех пор здесь почти ничего не изменилось — только вместо гужевых дорог теперь туристические автобусы.

Но дома стоят те же: из тёмного бруса, с высокими крышами и окнами, глядящими прямо в лес. Некоторым избы — больше двухсот лет, и в них по-прежнему живут люди.

Деревня, ставшая памятником

Кинерма — не музей под открытым небом, хотя теперь её называют именно так. Это действующая деревня, включённая в список культурного наследия Карелии.

Здесь сохранились не только старинные дома, но и часовня Смоленской Божьей Матери XVIII века — деревянная, изящная, с посеревшими от дождей брёвнами.

В 2000-х местные жители создали фонд поддержки культурного наследия, а спустя год — сообщество "Друзья Кинермы". Именно благодаря им Кинерма не опустела.

Самая красивая — и самая маленькая

В 2016 году деревня вошла в "Ассоциацию самых красивых деревень России". Это звание принесло известность и… проблемы.

"Мы хотим, чтобы гости уезжали довольными, — говорит хозяйка единственной гостиницы. — Но четыре тысячи туристов в год для нас — это очень много".

Шесть жителей ухаживают за дорогами, встречают экскурсии, поддерживают дома и часовню. Здесь каждый день — маленький подвиг.

Когда история живёт в настоящем

Кинерма — редкий случай, когда культурное наследие и жизнь не расходятся. Здесь всё настоящее: запах дыма, тишина за околицей, и старики, которые говорят на ливвиковском наречии.