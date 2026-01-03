Сказка взяла кассу: «Волшебник Изумрудного города» — самый кассовый фильм Петербурга в 2025-м

В течение 2025 года выручка от демонстрации фильмов в Санкт-Петербурге достигла 3,5 миллиарда рублей. Этот показатель оказался на 11% выше по сравнению с итогами предыдущего года. Данные предоставлены Единой федеральной системой учёта кинопоказов.
В масштабах страны сборы от кинопоказа составили 50,7 миллиарда рублей. Увеличение по сравнению с 2024 годом составило 9,3% — тогда было собрано 46,4 миллиарда рублей. Таким образом, кинотеатральный рынок вновь показал устойчивый рост.
В петербургских кинотеатрах наиболее успешной лентой оказался «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», который собрал более 205 миллионов рублей. Вторую позицию заняла «Иллюзия обмана 3» с результатом в 167 миллионов. Замыкает тройку «Финист. Первый богатырь» — 148 миллионов рублей сборов в городских кинотеатрах.
