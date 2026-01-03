Городовой / Город / Сказка взяла кассу: «Волшебник Изумрудного города» — самый кассовый фильм Петербурга в 2025-м
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте Город
«Пьянки бесконечные»: как Соседов приходит в себя после длинных новогодних выходных Общество
Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны Город
Петербургский мост, под которым нет ни капли воды: ошибка, чудо или замысел? Город
Смертность до 43%: врач рассказала, кто рискует заразиться опасным грибком Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники Лайфхак
Категории
Общество Спорт Полезное

Сказка взяла кассу: «Волшебник Изумрудного города» — самый кассовый фильм Петербурга в 2025-м

Опубликовано: 3 января 2026 11:57
 Проверено редакцией
Сказка взяла кассу: «Волшебник Изумрудного города» — самый кассовый фильм Петербурга в 2025-м
Сказка взяла кассу: «Волшебник Изумрудного города» — самый кассовый фильм Петербурга в 2025-м
Городовой ру

Фильм собрал в российском прокате свыше 205 миллионов рублей.

В течение 2025 года выручка от демонстрации фильмов в Санкт-Петербурге достигла 3,5 миллиарда рублей. Этот показатель оказался на 11% выше по сравнению с итогами предыдущего года. Данные предоставлены Единой федеральной системой учёта кинопоказов.

В масштабах страны сборы от кинопоказа составили 50,7 миллиарда рублей. Увеличение по сравнению с 2024 годом составило 9,3% — тогда было собрано 46,4 миллиарда рублей. Таким образом, кинотеатральный рынок вновь показал устойчивый рост.

В петербургских кинотеатрах наиболее успешной лентой оказался «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», который собрал более 205 миллионов рублей. Вторую позицию заняла «Иллюзия обмана 3» с результатом в 167 миллионов. Замыкает тройку «Финист. Первый богатырь» — 148 миллионов рублей сборов в городских кинотеатрах.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью