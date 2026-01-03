Храм с водолазным бассейном: как византийская церковь стала учебным центром под Петербургом

Под его куполом когда-то звучали не молитвы, а команды инструкторов и плеск воды.

На Васильевском острове стоит церковь, чей облик легко сбивает с толку. Она не похожа ни на петербургские барочные храмы, ни на привычную неорусскую эклектику. Купола, массивные формы, цельный объём — скорее Константинополь, чем Нева.

Церковь Милующей иконы Божией Матери действительно задумывалась как византийский образец и строилась без всякой иронии — для прихода Галерной гавани.

От завещания моряка к византийскому силуэту

История храма началась с завещания шкипера гребного флота Матвея Кирина: ещё в 1822 году он оставил крупную сумму на строительство новой церкви. Деньги десятилетиями ждали своего часа, и лишь в конце XIX века проект был реализован.

В 1889 году храм заложили по проекту Василия Косякова и Дмитрия Пруссака, а в 1898-м освятили. Он вмещал до двух тысяч человек и стал заметной доминантой Васильевского острова.

Когда под куполом появилась вода

Служить по прямому назначению храму довелось недолго. В 1932 году его закрыли и передали учебному отряду подводного плавания. Но вместо банального склада здесь устроили уникальную тренировочную станцию: под куполом появился вертикальный бассейн и труба для подъёма водолазов — своего рода учебная барокамера.

Спасателей учили правильно подниматься с глубины, избегая кессонной болезни. Архитектура храма неожиданно подошла для этой задачи.

Потери и спасение

Цена такого переустройства была высокой: исторические интерьеры оказались утрачены. Зато само здание уцелело — во многом именно благодаря военному использованию. В конце 1990-х храм признали нуждающимся в реставрации, а в 2000-х началось его постепенное возвращение Церкви. В 2009 году здесь вновь зазвучали колокола.

Храм между двумя мирами

Сегодня церковь Милующей иконы Божией Матери находится в процессе восстановления. Под её куполом ещё недавно стояли водолазные конструкции, а теперь снова готовятся к богослужениям.

Это редкий для Петербурга пример здания, где сакральное и утилитарное не уничтожили друг друга, а последовательно сменили роли — оставив после себя одну из самых необычных страниц городской истории.