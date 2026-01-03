Городовой / Город / Зима наперёд: власти раскрыли, сколько катков и лыжных трасс обретёт Петербург в 2026‑м
Зима наперёд: власти раскрыли, сколько катков и лыжных трасс обретёт Петербург в 2026‑м

Опубликовано: 3 января 2026 11:41
 Проверено редакцией
Городовой ру

В январе в Санкт-Петербурге начнут работу 161 каток и 56 лыжных трасс, сообщили в Смольном.

В январе 2026 года в Санкт-Петербурге планируется открыть свыше 200 ледовых и лыжных объектов для массового катания. По информации городской администрации, в общей сложности будет работать 161 каток и 56 лыжных трасс. Ранее погодные условия не позволяли начать подготовку — декабрь выдался слишком тёплым, поэтому организовать площадки не удалось.

С появлением стабильных холодов и достаточного снежного покрова все городские объекты смогут принять первых посетителей. Бесплатные катки разместят во многих районах, лыжные маршруты проложат в парках и рядом с лесопарками. Уже сейчас желающие могут попасть на главный каток на Елагином острове — его ледовая площадка открыта для всех.

Для удобства будущих посетителей ледовые и лыжные пространства создадут в наиболее популярных местах города. В городской администрации отмечают, что такая доступность поможет провести зимние месяцы на свежем воздухе и активно отдыхать. Ожидается, что число желающих воспользоваться возможностями для катания в 2026 году будет высоким.

Автор:
Юлия Аликова
Город
