Любимый ювелир императорской семьи Петербурга — не Фаберже? Вот кто был первым выбором двора

Сегодня имя Карла Фаберже известно каждому. Но в XIX веке императорский Петербург имел другой ориентир. Особым доверием двора пользовался дом Болин — фирма, которая не стремилась к эффектам, а работала на точность, класс и статус.
Как всё началось
История Болина в России началась с мастера Андреаса Рёмплера, прибывшего в Петербург в 1790 году. Его дочери вышли замуж за ювелиров, и семья стала не просто династией, а целой художественной школой. В 1830-е фирма получила форму, которая сделала её знаменитой: немец Ян и швед Карл Эдуард Болин объединили силы — и очень скоро стали главными поставщиками для императорского двора.
Украшения, которые определяли стиль
Дом Болин создавал вещи не для витрин, а для коронованных голов. Здесь появилась диадема «Русская красавица», Романовская венчальная корона 1884 года, и главное — знаменитая Владимирская тиара. Её судьба продолжилась далеко за пределами России: после революции она оказалась в Великобритании и теперь известна как одно из любимых украшений королевы Елизаветы II.
В отличие от Фаберже, Болин не делал ювелирных «фантазий» — яйца-сюрпризы, пантеры из сапфиров или миниатюрные портреты. Их работа была классической, строгой, выверенной. И именно такой стиль выбирала императорская семья.
Что осталось сегодня
После 1917 года фирма покинула Россию. Но династия не исчезла: в Стокгольме по сей день работает компания W.A. Bolin, принадлежащая потомкам.
И если рассматривать Петербург как столицу ювелирной Европы, то Болин — её тихий центр. Не самый громкий, но самый надёжный.