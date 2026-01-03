Городовой / Город / Любимый ювелир императорской семьи Петербурга — не Фаберже? Вот кто был первым выбором двора
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте Город
«Пьянки бесконечные»: как Соседов приходит в себя после длинных новогодних выходных Общество
Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны Город
Петербургский мост, под которым нет ни капли воды: ошибка, чудо или замысел? Город
Смертность до 43%: врач рассказала, кто рискует заразиться опасным грибком Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники Лайфхак
Категории
Общество Спорт Полезное

Любимый ювелир императорской семьи Петербурга — не Фаберже? Вот кто был первым выбором двора

Опубликовано: 3 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
Украшения
Любимый ювелир императорской семьи Петербурга — не Фаберже? Вот кто был первым выбором двора
Городовой ру

Ювелирная история Петербурга оказалась глубже и тише, чем громкое имя Фаберже.

Сегодня имя Карла Фаберже известно каждому. Но в XIX веке императорский Петербург имел другой ориентир. Особым доверием двора пользовался дом Болин — фирма, которая не стремилась к эффектам, а работала на точность, класс и статус.

Как всё началось

История Болина в России началась с мастера Андреаса Рёмплера, прибывшего в Петербург в 1790 году. Его дочери вышли замуж за ювелиров, и семья стала не просто династией, а целой художественной школой. В 1830-е фирма получила форму, которая сделала её знаменитой: немец Ян и швед Карл Эдуард Болин объединили силы — и очень скоро стали главными поставщиками для императорского двора.

Украшения, которые определяли стиль

Дом Болин создавал вещи не для витрин, а для коронованных голов. Здесь появилась диадема «Русская красавица», Романовская венчальная корона 1884 года, и главное — знаменитая Владимирская тиара. Её судьба продолжилась далеко за пределами России: после революции она оказалась в Великобритании и теперь известна как одно из любимых украшений королевы Елизаветы II.

В отличие от Фаберже, Болин не делал ювелирных «фантазий» — яйца-сюрпризы, пантеры из сапфиров или миниатюрные портреты. Их работа была классической, строгой, выверенной. И именно такой стиль выбирала императорская семья.

Что осталось сегодня

После 1917 года фирма покинула Россию. Но династия не исчезла: в Стокгольме по сей день работает компания W.A. Bolin, принадлежащая потомкам.
И если рассматривать Петербург как столицу ювелирной Европы, то Болин — её тихий центр. Не самый громкий, но самый надёжный.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью