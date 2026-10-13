Елизавета II

В Екатерининском парке Царского Села началось грандиозное преображение.
Пушистые обитатели музея сохраняют предметы искусства.
Зимний дворец в Санкт-Петербурге был возведён в 1754–1762 годах.
Санкт-Петербург был столицей империи на протяжении двух веков
Петропавловская крепость — часть Государственного музея истории Санкт-Петербурга, где посетители могут увидеть усыпальницу Романовых, Великокняжескую усыпальницу и другие исторические объекты.
Между Москвой и Санкт-Петербургом можно посетить как исторические и знаковые локации, так и красивые природные места.
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге находятся несколько зданий, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как Царское Село стало Пушкиным
Что посмотреть в Йошкар-Оле за один день и удивиться
В окрестностях Санкт-Петербурга посещение резиденций императорской семьи — это возможность не только увидеть шедевры зодчества, но и глубже понять эпоху императорской России.
Название «Зимний дворец» — это не просто указание на сезон, но и отражение исторической практики сезонного проживания монархов.
Как российские монархи переделывали под свой вкус Петергоф
Что скрывается за фасадом универмага?
Где в Северной столице искать символы года?
Анатомия самых вонючих мест резиденции монархов.
Теперь это отель, но когда-то тут спорили о судьбе литературы.
Ювелирная история Петербурга оказалась глубже и тише, чем громкое имя Фаберже.
Зимой цари устраивали разные развлечения, которые порой поражали.
Этот день знаменует собой переломные моменты — от финансовой реформы до огненного крещения Зимнего дворца.
Что осталось внутри дворца, который спасали активисты.