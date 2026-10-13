Елизавета II

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Как Петропавловская крепость связана с династией Романовых? Как Петропавловская крепость связана с династией Романовых?
Петропавловская крепость — часть Государственного музея истории Санкт-Петербурга, где посетители могут увидеть усыпальницу Романовых, Великокняжескую усыпальницу и другие исторические объекты.
09 апр 2026 14:25
Вопросы о Петербурге
Какие самые известные загородные дворцы императорской семьи в Петербурге? Какие самые известные загородные дворцы императорской семьи в Петербурге?
В окрестностях Санкт-Петербурга посещение резиденций императорской семьи — это возможность не только увидеть шедевры зодчества, но и глубже понять эпоху императорской России.
02 мар 2026 18:10
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