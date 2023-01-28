Елизавета II

Такого в меню Виндзоров не бывает никогда.
Королева не расставалась с этим аксессуаром.
Королева не пропускала этот ритуал.
Даже сильный ветер королеве был не страшен.
Леди Ди тяжело переживала развод.
Наследник престола оказался полной противоположностью матери.
Это никак не связано с модой.
Мальчик сам заказал презент у бабушки.
Священный праздник у монархов отмечают по-особенному.
Рецепт знают только члены королевской семьи.
Тайные знаки правящей семьи.
Ей не позавидуешь.
Речь идет о баснословных суммах.
Даже не родная сестра и тем более не Меган Маркл.
Это может подорвать репутацию королевской семьи.
Жена принца Уильяма терпела монаршие капризы.
Супруга принца совсем не подбирает слов.
Вам вряд ли понравилось бы.
Монаршие замашки сложно понять.
Для многих этот комплекс покажется странным.