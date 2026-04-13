Когда был возведён Зимний дворец в Санкт-Петербурге?

Зимний дворец в Санкт-Петербурге был возведён в 1754–1762 годах по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Это пятое по счёту здание на месте нынешней резиденции, ставшее символом имперской мощи и вершиной елизаветинского барокко.

История создания

Идея масштабной перестройки возникла при императрице Елизавете Петровне, которая желала создать резиденцию, превосходящую европейские дворцы. В 1754 году она утвердила проект Растрелли, и летом того же года был издан именной указ о начале строительства. Необходимые средства — около 900 тысяч рублей — были выделены из «кабацких» денег (сбора с питейной торговли).

Предыдущий дворец разобрали, а на время строительства двор переехал во временный деревянный дворец, построенный Растрелли на углу Невского проспекта и Мойки. Работы продолжались непрерывно шесть лет — летом и зимой. В строительстве участвовали более 4 тысяч рабочих, за процессом лично наблюдал архитектор.

Весной 1761 года возведение здания было закончено, начались внутренние работы. Однако Елизавета Петровна скончалась в декабре того же года, так и не переехав в новый дворец. Завершение строительства пришлось на правление Петра III, а позже — Екатерины II.

С 1762 года Зимний дворец стал официальной зимней резиденцией российских императоров.

Архитектурные особенности

Здание представляет собой трёхэтажное сооружение в форме замкнутого прямоугольника с внутренним двором. Фасады выполнены в стиле пышного барокко с элементами рококо. Растрелли проектировал каждый фасад индивидуально, учитывая окружающие условия.

Некоторые характеристики:

общая площадь — около 60 тысяч квадратных метров;

высота — 23,5 метра;

длина главного карниза — около 2 километров;

на крыше расположено 176 скульптур;

внутри — более 1 тысячи комнат, почти 2 тысячи окон, более 100 лестниц.

Фасады украшены колоннами, лепными картушами, статуями античных богов и героев. Вертикальные линии колонн и пилястр визуально «поднимают» здание, а золочёные детали сияют даже в пасмурный день.

Интересные факты

Запрет на высоту зданий. В 1844 году Николай I подписал указ, запрещавший строить здания выше Зимнего дворца. Этот закон действовал до 1905 года и определял силуэт Петербурга, подчёркивая статус резиденции как самого высокого здания города.

Эксперименты с окраской. За свою историю дворец неоднократно менял цвет. Изначально его покрасили в охристые тона с белым декором. При Александре II здание приобрело более тёмный оттенок, а Николай II распорядился перекрасить его в кирпичный цвет. Современный бирюзовый оттенок фасадов появился в 1947 году.

Иорданская лестница. Главная парадная лестница дворца (Иорданская, или Посольская) была создана Растрелли. После пожара 1837 года её восстановил архитектор Василий Стасов. Лестница состоит из двух пролётов и украшена 20 мраморными колонициани.

Малахитовая гостиная. Одно из самых изысканных помещений дворца. Оно было личной гостиной императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. В отделке использовано более двух тонн уральского малахита, наклеенного тонкими пластинками на медную основу по технике «русской мозаики».

Военная галерея 1812 года. Зал длиной 28 метров, посвящённый победе в Отечественной войне 1812 года. Здесь размещены 332 портрета русских генералов — участников военных действий против Наполеона, написанные британским художником Джорджем Доу и его помощниками.

