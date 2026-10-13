Шедевр у воды: павильону «Грот» в Царском Селе возвращают исторический купол

В Екатерининском парке Царского Села началось грандиозное преображение.

Музей взялся за реставрацию знаменитого павильона «Грот». Главное событие — на его крышу вернется роскошный деревянный декор, которого петербуржцы и туристы не видели уже больше шестидесяти лет.

Морская сказка великого Растрелли

Павильон «Грот» стоит прямо на берегу Большого пруда. Его проект в середине XVIII века создал гениальный Франческо Бартоломео Растрелли — тот самый архитектор, который подарил нам Зимний дворец.

Задумала эту постройку императрица Елизавета Петровна, а доделывали уже при Екатерине II.

По замыслу зодчих, павильон должен был напоминать волшебную подводную пещеру. Внутри стены когда-то даже украшали тысячами настоящих морских раковин!

А на крыше архитектор установил деревянные скульптуры: фигурный фонтан, веселых ангелочков-путти, раковины и морские травы.

Куда исчез декор в XX веке?

Дерево и влажный петербургский климат — вещи несовместимые. Резные морские скульптуры стойко терпели дожди и морозы два столетия, но к середине XX века начали буквально рассыпаться.

В 1960-х годах музейщики приняли тяжелое, но верное решение: декор аккуратно сняли и спрятали в хранилище, рассказали в музее.

С тех пор купол выглядел заметно строже, чем задумал Растрелли. Всего в фондах сберегли 304 исторические детали.

3D-лазеры вместо догадок

Возвращать на крышу хрупкие подлинники из дерева нельзя — они погибнут. Поэтому мастера сделают их точные копии, а утраченные части воссоздадут с нуля по старым архивам и фото.

Здесь на помощь реставраторам пришли технологии XXI века:

Павильон полностью отсканировали лазерами и сделали тысячи снимков с разных ракурсов.

Каждый из 304 деревянных элементов внесли в специальную цифровую базу: с точными размерами, описанием и 3D-моделью.

С помощью цифровых двойников специалисты соберут декор купола как гигантский 3D-пазл, не повредив хрупкие оригиналы.

Не только крыша, но и стены

Проект огромный, и одним декором дело не ограничится. Зданию полностью обновят фасады, починят стропила, водостоки и кровлю.

Восстановить пышное барокко на крыше музею помогает Сбербанк, а остальные ремонтные работы Царское Село оплачивает из собственных средств.

Когда можно будет оценить результат?

Спешка в таком тонком деле не нужна. Реставрация расписана на несколько лет вперед. Если всё пойдет по плану, исторический облик «Грота» полностью восстановят к 2028 году.

Ранее «Городовой» рассказывал, как менялся и чем живет сегодня Невский проспект.