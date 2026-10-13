Главной улице Петербурга — больше 308 лет: как менялся и чем живет сегодня Невский проспект

Главная артерия города встречает свой очередной день рождения обновленной.

У главной улицы Петербурга есть свой официальный день рождения. 13 октября 1718 года Петр Первый подписал указ, где впервые упомянул эту дорогу, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Тогда царь назвал ее «Большой першпективой». С тех пор прошло уже больше трех веков, а Невский всё так же остается сердцем города.

Как прорубали дорогу и почему она с «изломом»

Невский строился не так, как обычные улицы. Городу нужна была прямая связь между Адмиралтейством и Александро-Невской лаврой. Поэтому дорогу начали прорубать сразу с двух сторон.

Считается, что строители немного промахнулись: две просеки не сошлись идеально по прямой. Так в районе современной площади Восстания у Невского появился знаменитый излом.

Кстати, сам проспект назвали не в честь реки Невы. Свое имя он получил именно от Александро-Невской лавры. А еще это была первая улица в городе, где появилось уличное освещение: сначала масляные фонари, потом газовые, а затем и электрические.

Символ побед, традиций и стойкости

Сегодня прогулка по Невскому — это экспресс-курс по истории архитектуры. На четырех километрах уместились Казанский собор, мозаичный Дом Зингера, роскошный Елисеевский магазин, Аничков мост с конями Клодта и старинные дворцы.

Но Невский — это не только открыточные виды. Он хранит и тяжелую память.

На стене дома № 14 до сих пор видна синяя краска: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Это живое напоминание о страшных днях блокады Ленинграда.

И здесь же город празднует жизнь. Каждый год 9 Мая по проспекту идет бесконечный поток «Бессмертного полка». А осенью тысячи верующих проходят по нему крестным ходом от Казанского собора до лавры.

Масштабная перезагрузка: фасады и лепнина

Старинные здания требуют постоянного ухода. В последнее время центр города переживает масштабное обновление. На проспекте как раз завершили трехлетнюю программу ремонта.

Цифры впечатляют:

привели в порядок 86 домов;

починили 57 крыш и обновили 71 фасад;

больше трети этих зданий — официальные памятники истории.

Реставраторы работают бережно. Никакого дешевого сайдинга или грубой штукатурки. Специалисты поднимают старые архивы, чертежи и фотографии, чтобы восстановить утраченный лепной декор точно таким, каким его задумывали авторы.

Яркий пример — знаменитые «Серебряные ряды» напротив Гостиного двора. Это здание конца XVIII века построил выдающийся архитектор Джакомо Кваренги. Сейчас реставрация его фасадов уже выходит на финишную прямую.

Идеальная дорога без ям

Пешеходам важна красота, а автомобилистам — ровный асфальт. За последние два года дорожники полностью перестелили проезжую часть Невского.

Этим летом новый асфальт укатали на финальном отрезке — от площади Восстания до площади Александра Невского.

Однако урбанисты считают, что Невский потерял ту изюминку, которая была у него изначально, поэтому местные жители обычно не гуляют по главной улице города.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Невский проспект стал чужим для местных.