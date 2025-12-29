Бумажные деньги и святые покровители: что произошло 29 декабря в истории Петербурга

Этот день знаменует собой переломные моменты — от финансовой реформы до огненного крещения Зимнего дворца.

Двадцать девятое декабря — дата, отмеченная в истории Санкт-Петербурга как событиями, связанными с высшей властью и градостроительством, так и драматическими происшествиями и смелыми художественными экспериментами.

1709: Рождение Елизаветы Петровны

29 декабря 1709 года в Коломенском близ Москвы родилась дочь Петра I и Екатерины Алексеевны — будущая императрица Елизавета Петровна.

Эта девочка из неравного союза взошла на трон, воплотив мечты отца о сильной России. Ее правление — эпоха дворцовых переворотов и культурного расцвета Петербурга.

1768: Бумажные деньги Екатерины II

29 декабря 1768 года Екатерина II указом ввела бумажные денежные знаки — ассигнации, сменившие звонкую монету.

Реформа оживила торговлю, но принесла инфляцию. Петербург стал финансовым центром, где бумага обрела силу золота.

1798: Указ Павла I о Медико-хирургической академии

29 декабря 1798 года Павел I издал указ «О постройке здания медико-хирургической академии» — предтечи современной Военно-медицинской.

Здание в Петербурге заложило основу подготовки военных лекарей, укрепив империю в эпоху наполеоновских войн.

1837: Пожар в Зимнем дворце

29 декабря 1837 года Зимний дворец вспыхнул — огонь бушевал три дня, уцелели лишь стены первого этажа. Утварь вынесли на Дворцовую площадь вокруг Александровской колонны.

Интерьеры выгорели, восстановление под руководством П. А. Клейнмихеля завершилось к 1840 году — он удостоился графского титула в 1839-м. Дворец возродился в новом великолепии.

1866: Освящение собора Архангела Михаила

29 декабря 1866 года в Ломоносове осветили собор Архангела Михаила — в память о великом князе Михаиле Павловиче, владельце резиденции.

Храм стал символом императорской скорби и архитектурного триумфа пригородов Петербурга.

1918: Памятник Софье Перовской

29 декабря 1918 года около Московского вокзала на Знаменской площади открыли памятник террористке Софье Перовской — по ленинскому плану монументальной пропаганды.

Итальянский футурист О. Гризелли создал «могучую львицу с громадной прической, с могучими формами лица и шеи» — без портретного сходства.

Луначарский вспоминал: при открытии «некоторые прямо шарахнулись в сторону, а З. Лилина на самых высоких тонах потребовала, чтобы памятник был немедленно снят».

Петросовет снял его 8 апреля 1919 года.

1978: Новые станции «красной ветки»

29 декабря 1978 года на Кировско-Выборгской линии открыли станции метро «Гражданский проспект», «Комсомольская» (ныне «Девяткино») и депо «Северное». Прорыв связал северные районы с центром, ускорив рост спальных кварталов.

Эти события — мозаика петербургской хронологии, где огонь, реформы и революции сплетаются в узор.

