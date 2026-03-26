Вопросы о Петербурге / Какие здания находятся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?
Какие здания находятся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 26 марта 2026 11:10
 Проверено редакцией
площадь, здание
Фото Городовой ру
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге находятся несколько зданий, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — это не просто площадь, а настоящий архитектурный ансамбль, где каждое здание — страница истории России. Её облик формировался веками, и сегодня она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зимний дворец

Адрес: Дворцовая площадь, 2.

История: построен в 1754–1762 годах по проекту Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Это была императорская резиденция, где жили российские правители.

Особенности:

Фасад длиной 210 метров украшен колоннами, лепниной и скульптурными группами.
В разные эпохи дворец красили в разные цвета: при Елизавете Петровне он был бело-голубым, при Екатерине II — розовым с белыми колоннами. Нынешний бирюзовый цвет появился в середине XIX века.

Сегодня это часть Эрмитажа — одного из крупнейших музеев мира.

Здание Главного штаба

Адрес: Дворцовая площадь, 6–10.

История: построено в 1819–1829 годах по проекту Карла Росси. Состоит из двух корпусов, соединённых Триумфальной аркой.

Особенности:

Триумфальная арка высотой 28 метров посвящена победе в Отечественной войне 1812 года. Её венчает скульптурная группа: богиня победы Ника в колеснице, запряжённой шестеркой коней.

В западном крыле сегодня располагается командование Западного военного округа, в восточном — часть Эрмитажа (экспозиция живописи XIX–XX веков).

Александровская колонна

Адрес: Дворцовая площадь.

История: воздвигнута в 1834 году по проекту Огюста Монферрана в честь победы над Наполеоном. Названа в честь императора Александра I.

Особенности:

Монолитный столб из розового гранита высотой 47,5 метров и весом 600 тонн. Удерживается только за счёт собственного веса, без креплений.

На вершине — фигура ангела с крестом, символизирующего мир и спокойствие. По легенде, лицо ангела имеет портретное сходство с Александром I.

Здание штаба Гвардейского корпуса

Адрес: Дворцовая площадь, 4.

История: построено в 1837–1843 годах по проекту Александра Брюллова. Завершило формирование архитектурного ансамбля площади.

Особенности:

Четырёхэтажное здание в стиле позднего классицизма.
В 1917 году здесь находился революционный штаб, откуда Владимир Ленин руководил обороной Петрограда. На фасаде и внутри здания установлены мемориальные доски.

Сегодня принадлежит Министерству обороны.

Интересные факты

  • Название площади. Изначально она называлась Адмиралтейским лугом (с 1736 года), затем — Дворцовой (с 1766 года). В 1918 году её переименовали в площадь Урицкого (в честь революционера), а историческое название вернули в 1944 году после снятия блокады Ленинграда.
  • Военный аэродром. В 1941 году рассматривался план разместить на площади аэродром для истребительного авиационного полка. Для этого нужно было перенести Александровскую колонну и вырубить Адмиралтейский сад, но от идеи отказались.
  • Живые шахматы. В 1924 году на Дворцовой площади состоялась партия «живых шахмат»: бойцы Красной армии были белыми фигурами, а Военно-Морского флота — чёрными. За игрой следили 5 тысяч зрителей.
  • Фундамент флигеля Анны Иоанновны. В 2001 году во время реставрации на глубине более полуметра обнаружили хорошо сохранившийся фундамент трёхэтажного дворца, построенного по проекту Растрелли в 1746 году.
  • Дворцовая площадь — это не только архитектурный шедевр, но и место, где переплетаются история, искусство и современность. Здесь до сих пор проходят парады, концерты и другие масштабные мероприятия.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
