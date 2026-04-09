Как Петропавловская крепость связана с династией Романовых?

Петропавловская крепость — часть Государственного музея истории Санкт-Петербурга, где посетители могут увидеть усыпальницу Романовых, Великокняжескую усыпальницу и другие исторические объекты.

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге неразрывно связана с династией Романовых. Она стала не только символом новой столицы, но и местом, где переплетаются судьбы монархов, их усыпальница и даже тюрьма для некоторых представителей императорской семьи.

Усыпальница Романовых

Петропавловский собор, расположенный на территории крепости, стал главным некрополем династии. Здесь покоятся почти все российские императоры и императрицы от Петра I до Николая II, за исключением Петра II и Ивана VI.

Некоторые захоронения:

Пётр I и Екатерина I;

Анна Иоанновна;

Елизавета Петровна;

Пётр III и Екатерина II;

Павел I, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III.

В 1998 году в Екатерининском приделе собора были захоронены останки Николая II, его семьи и слуг — это произошло в день 80-летней годовщины их расстрела. В 2008 году здесь же перезахоронили прах императрицы Марии Фёдоровны.

Мраморные саркофаги в соборе — лишь символические надгробия. По православной традиции тела предавали земле под полом собора на глубине двух метров. Когда умирал монарх, пол разбирали, опускали гроб, а сверху устанавливали саркофаг.

Интересный факт: в 1865 году по приказу Александра II все надгробия в соборе заменили на однотипные из белого мрамора с бронзовыми позолоченными крестами. А в 1887–1906 годах для родителей Александра III изготовили особые саркофаги: для Александра II — из зелёной яшмы, для Марии Александровны — из розового орлеца. Эти надгробия стали выдающимися образцами русского камнерезного искусства.

Великокняжеская усыпальница

Со временем в Петропавловском соборе стало не хватать места для захоронений, поэтому в конце XIX века построили Великокняжескую усыпальницу. Она расположена рядом с собором и соединена с ним крытым переходом.

Усыпальница предназначалась для некоронованных членов императорской семьи: великих князей, князей императорской крови и членов семьи Богарне (герцогов Лейхтенбергских и светлейших князей Романовских).

Здание возвели в 1896–1908 годах по проекту архитектора Д. И. Гримма при участии А. И. Томишко и Л. Н. Бенуа. В советское время усыпальница была закрыта и частично разорена, но в 1990-х годах началась реставрация.

В 1992 году здесь похоронили правнука Александра II — великого князя Владимира Кирилловича Романова, а в 1995 году перезахоронили останки его родителей.

Крепость как тюрьма

Петропавловская крепость долгое время служила тюрьмой для политических заключённых, среди которых были и представители императорской семьи.

Царевич Алексей Петрович — сын Петра I — содержался в Трубецком бастионе и умер (или был тайно убит) в крепости в 1718 году.

Великие князья в 1918 году — Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович — после убийства Урицкого и ранения Ленина были помещены в крепость как заложники. Их расстреляли в январе 1919 года в рамках «красного террора».

Символическое значение

Петропавловская крепость стала символом разрыва с Москвой: Пётр I перенёс династическую усыпальницу Романовых из Архангельского собора Кремля в ещё недостроенный Петропавловский собор. Это было частью его плана по созданию новой столицы и отходу от традиций старой Руси.