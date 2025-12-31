Изумруд 250 карат, ледяная крепость и слон в кортеже: зимние царские забавы

Зимы в России всегда были суровыми, но императоры умели превращать морозы в настоящее веселье. От соколиных охот Ивана Грозного до роскошных балов Николая II.
Эти истории показывают, как монархи отдыхали по-королевски, с размахом и выдумкой.
Охота на снегу и льду
Иван Грозный обожал зимнюю охоту — на зайцев, кабанов, лосей и тетеревов. Он развил соколиное дело, добавил собак и впервые взял ружье вместо лука.
Сокольники в Москве стали царским заповедником именно из-за него — там держали птиц и устраивали выезды.
Первые Романовы продолжили: Михаил ездил под Кострому за медведями, Алексей — тоже фанат охоты. А вот Петр I предпочитал другие забавы.
Вернулась забава при Анне Иоанновне, а при Екатерине II гоняли тетеревов на Лосином острове в Москве.
Коньки по-царски
Петр I подсмотрел коньки в Голландии. Его свита упорно училась кататься. Император заливал катки в Петербурге и Кронштадте, устроил первые дворянские гонки.
После Петра про катки забыли, но Александр II возродил забаву для сыновей в Таврическом саду — туда пускали по билетам, это было местом для "золотой молодежи".
После покушений на царя катки перенесли в Аничков дворец и Гатчину. Николай II катался до коронации, а вся семья строила трехэтажные ледяные горы и крепости в Царском Селе.
Балы до утра
Петр I в 1718-м указом заставил чиновников и купцов танцевать ассамблеи — европейские балы. После смерти императора был учрежден порядок открытия сезона балов.
Сезон начинался с Рождества Христова и продолжался до Масленицы, а затем возобновлялся уже после Великого поста.
Елизавета добавила маскарады, а Екатерина II — роскошь.
К 1903-му балы стали редкостью, но Николай II закатил грандиозный в Зимнем дворце — в костюмах XVII века, как при Алексее Михайловиче.
Для гостей пел Федор Шаляпин, а наряд императрицы Александры Федоровны, украсил изумруд величиной с ладонь (250 карат), окаймленный 54 круглыми бриллиантами из богатейшей коллекции российской короны.
Жестокая ледяная свадьба
Анна Иоанновна прославилась злой шуткой в 1740-м. Князь Голицын женился на карлице Авдотье Бужениновой. На Неве построили Ледяной дом с комнатами, скульптурами, сообщает Газета.ру.
Молодоженов посадили в клетку, которую поставили на слона. За ними тянулись остальные участники процессии. После венчания и пира молодоженов отправили в Ледяной дом.
Они выжили. Через 2 года карлица умерла от последствий переохлаждения.