Пот, навоз и смрадное амбре: почему из спальни Елизаветы Петровны так сильно пахло

Петербург 1762 года. За фасадами Зимнего дворца, где восседали Романовы, царила атмосфера, крайне далёкая от идеалов имперского величия.
Воздух коридоров был тяжёлым, пропитанным едкой смесью пота, дыма, разлагающихся продуктов и чего-то неуловимо гнетущего. Французский посол, прибывший на приём к Екатерине II, был вынужден шептать своему секретарю:
«В этом дворце благоухает не власть, а отчаяние тех, кто её обслуживает».
За парадной красотой скрывались зоны, куда даже самые стойкие придворные предпочитали не заглядывать из-за невыносимых запахов.
Конюшни под дворцом: аромат пота и навоза
Безусловным лидером по силе зловония были огромные конюшни, устроенные прямо в подвалах дворца. Здесь содержались и личные кони императора, и лошади для парадных карет.
Как зафиксировал придворный секретарь:
«Каждое утро в конюшни доставляли свежее сено, но к полудню запах пота и навоза проникал даже в тронный зал».
В летнюю жару проблема усугублялась.
«Когда государыня принимала послов, слуги ставили в углах комнаты вёдра с уксусом, чтобы заглушить конский запах», — отмечалось в записях.
Особо жестокий ритуал существовал при Петре I:
«Он приказывал генералам проверять конюшни лично, говоря: “Кто не может вынести запаха лошади, не выдержит и запаха войны”».
Эта традиция сохранялась и при Елизавете Петровне. Дипломатические отчёты сохранили любопытный инцидент:
«Однажды посланник Пруссии отказался целовать руку государыни после приёма у конюшен. Она лишила его всех привилегий со словами: “Пусть твой король научит тебя уважать русские традиции”».
Кухни дворца: пар, рыба и вечная гниль
Вторым эпицентром зловония служили дворцовые кухни. В XVIII веке обеспечение продовольствием царской семьи и тысяч придворных требовало работы более двухсот поваров и подмастерьев.
«Кухни работали круглосуточно, и запах потных тел смешивался с испарениями от огромных котлов. Особенно плохо пахло в дни, когда жарили рыбу из Невы», — оставил свидетельство французский гость.
Даже самые изысканные блюда не могли перебить общую картину:
«Когда я съел пирог с трюфелями, я всё равно чувствовал запах гнилой капусты от кухонных отбросов».
При Анне Иоанновне ситуация достигла апогея из-за страха перед монархом.
«Во время её правления повара так боялись её гнева, что варили супы по три дня без перерыва. Запах старой пищи пропитал стены кухни настолько, что слуги шутили: “Здесь готовят не блюда, а духи мертвецов”», — гласят мемуары горничной.
Екатерина II попыталась исправить положение, заявив:
«Государство должно пахнуть не кухней, а порядком».
Спальня Елизаветы Петровны: когда парфюм не спасал
Третьим местом, вызывавшим ужас у окружающих, была личная спальня Елизаветы Петровны. Известно, что государыня пренебрегала водными процедурами неделями, особенно зимой.
Камер-юнкер записал её убеждение:
«Она верила, что вода ослабляет силу духа. Говорила своим фрейлинам: “Русская царица должна пахнуть не водой, а властью”».
Благовония и цветы расставлялись в огромном количестве, но лишь создавали едкую и душную смесь. Очевидец вспоминал случай 1753 года:
«Когда фрейлина попросила открыть окно для проветривания, государыня приказала её высечь».
Даже фаворит Разумовский избегал ночевок:
«Он приносил государыне цветы, но никогда не оставался на ночь. Говорил друзьям: “Лучше прослужить верно, чем задохнуться от верности”».
Подвалы со служебными помещениями: запах пота и безнадёжности
Четвёртый источник зловония — подвалы, где ютилась многочисленная прислуга. В условиях скученности и постоянной работы запах немытых тел становился фоновым шумом бытия.
«Слуги спали вповалку на соломенных матрасах, и их одежда редко менялась чаще раза в месяц. Говорили, что от их пота чёрнели стены», — зафиксировал дворцовый комендант.
Особую жестокость демонстрировал Павел I:
«Он приказывал слугам не мыться перед важными церемониями, говоря: “Запах простого народа напомнит вам, откуда вы пришли”».
Этот приказ распространялся даже на тех, кто подавал блюда.
«Однажды французский посол пожаловался на запах от блюда. Павел ответил: “Это запах России — привыкайте или уезжайте”», — гласит дипломатическая переписка.
Туалетные комнаты: технология прошлого в пышном дворце
Последним и, безусловно, самым отталкивающим местом были дворцовые уборные. Поскольку современных канализационных систем не существовало, отхожие места представляли собой ямы.
«Ночные горшки выносили только раз в день, и запах застаивался в коридорах до вечера. Говорили, что даже в парадных залах чувствовалось дыхание дворцовых тайников», — вспоминал очевидец.
Пётр I пытался бороться с этим радикально:
«Он приказал вывезти все отходы за пределы города и штрафовал слуг за малейший запах в жилых помещениях. Говорил: “Чистота — признак порядка в душе”».
Но, несмотря на указы, в XVIII веке вонь оставалась невидимым, но ощутимым спутником российской монархии.
