Прочитал надпись на конной статуе в Петербурге и понял, что вся эта история с памятниками — сплошное недоразумение

2026 год — года Лошади по восточному календарю — внимание неизбежно обращается к монументальным изображениям этого благородного животного в архитектурном ландшафте Петербурга.

Безусловно, наиболее знаковыми являются конные статуи Петра Великого, чья история — это повесть о смене эпох, стилей и даже личных пристрастиях монархов.

Первое видение: Растрелли и античный идеал

Первая попытка увековечить Петра I в образе всадника принадлежит Бартоломео Франческо Растрелли.

Прибыв в Петербург в 1716 году с контрактом на три года “работать во всех художествах и ремеслах, которые он сам умеет”, архитектор и скульптор остался здесь на всю жизнь, став творцом эпохи барокко.

Уже в том же 1716 году появились эскизы конной статуи. Растрелли изобразил русского царя в “античных одеяниях наподобие римского императора”.

Над государем в этом проекте, прославляющем Полтавскую победу, “парит богиня Славы, венчая лавровым венком победителя”. Петр I одобрил модель, и для определения надписей на пьедестале ее даже отправили в Парижскую академию словесности.

Для достижения портретного сходства в 1719 году Растрелли проявил исключительное усердие — он снял с царя восковую маску, которую Петр “покорно терпел, дышал через трубки”.

С этого слепка позже были созданы гипсовая голова (с глазами из эмали по стеклу и париком из волос императора), бюст в латах и, наконец, бронзовый бюст.

После смерти Петра I в 1725 году проект был отложен, пока в правление Елизаветы Петровны не было велено “делать выливные из меди”.

К 1744 году восковая модель в натуральную величину была готова, но сам Растрелли скончался, не увидев воплощения своего замысла. Литье и чеканка заняли долгие годы, завершившись лишь к 1755 году.

Императорский разрыв: Екатерина II и Фальконе

С приходом к власти Екатерины II в 1762 году, барочный стиль Растрелли, который она едко называла “взбитыми сливками”, утратил фавор.

Императрица, вдохновленная идеями Просвещения и советами Дени Дидро, обратилась к скульптору Этьену Фальконе, чье творчество тяготело к неоклассицизму.

Фальконе прибыл в Петербург в 1766 году, и уже в 1769-м была представлена гипсовая модель. Замысел скульптора радикально отличался от имперского триумфализма Растрелли.

Фальконе объяснял:

“Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемой им страной. Он поднимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом”.

Так появился знаменитый “Медный всадник”. Монумент, открытый в 1782 году, несет лапидарную надпись “Петру Первому Екатерина Вторая”.

Конная статуя работы Растрелли долгое время оставалась на складе, пока ее не подарили Григорию Потемкину.

Уже при Павле I, в 1800 году, она обрела свое окончательное место на Кленовой аллее перед Михайловским замком, получив надпись “Прадеду правнук 1800 год”.

Тайны коней: Лизетта и балансир

Оба монумента окружены легендами, касающимися коней. Утверждают, что Растрелли изобразил Петра I верхом на его любимом жеребце персидской породы по кличке Лизетта — имя, данное в честь дочери Елизаветы Петровны.

О Лизетте часто рассказывают, что у нее “три ноги лошадиные, а одна человеческая, в башмаке”. При внимательном рассмотрении можно заметить, что конструкция действительно необычна.

Для “Медного всадника” Фальконе позировали жеребцы Екатерины II — Бриллиант и Каприз. Скульптор добился невероятной технической сложности: монумент стоит всего на трех точках опоры.

Две скрыты в задних ногах коня, а третья проходит через хвост и змея, который служит не только символом победы над врагами, но и необходимым балансиром для всей композиции.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.