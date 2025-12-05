Тренер раскрыла идеальный час для спорта: почему культ «натощак» не работает

Эксперт рекомендовала выполнять разминку перед физической активностью для предотвращения травм.

Тренер Юлия Каурова дала рекомендации в интервью Life.ru по выбору времени для занятий спортом и пояснила, на что стоит обратить внимание при различном времени тренировок.

Она подчеркнула, что наиболее важным фактором является индивидуальный суточный ритм: одни ощущают прилив сил утром, другим легче заниматься вечером.

Для тех, кто склонен просыпаться рано, вечерние занятия могут вызывать перевозбуждение и хуже восприниматься организмом.

Специалист отметила, что утром уровень кортизола у большинства выше, поэтому тренироваться натощак нежелательно — лишняя нагрузка может снизить результаты, особенно при попытках сбросить вес.

Пренебрежение этим моментом может привести к снижению эффективности, поскольку организм начинает расходовать не запасы жира, а белок из мышц, что затрудняет формирование рельефа.

Сам миф о том, что тренировки на голодный желудок помогают быстрее избавиться от лишних килограммов, не подтвержден исследованиями.

Каурова отдельно обратила внимание на важность полноценного сна. Люди, которые поздно ложатся, но пытаются посещать утренние занятия, рискуют перегрузить организм, что отрицательно сказывается на восстановлении.

Утром мышцы ещё недостаточно разогреты, а позвоночник более подвержен травмам, поэтому перед началом стоит провести разминку и выполнить упражнения для суставов.

Каурова подчеркнула:

Главное правило: выбирайте то время, когда чувствуете себя в тонусе. Прислушивайтесь к своему телу — оно подскажет лучше любого графика.

Эксперт объяснила, что активные тренировки требуют энергии. При ее недостатке во время занятий тело расходует мышечную массу, а не жировую.

Пища за 1—1,5 часа до физической нагрузки снижает вероятность потери мышц и помогает достичь лучших результатов.

Для эффективного снижения массы тела необходимо соблюдать грамотный дефицит калорий, а также уделять время физической активности в течение всего дня.

При этом Каурова советует начинать тренировки, когда отсутствует чувство голода и не возникает сонливости.