Гагарин пил это по утрам: секретный продукт СССР, который заставит вас заплакать от ностальгии

Этот вкус больше не купить за деньги.

В летописи Советского Союза есть истории, которые выходят за рамки официальных хроник, становясь частью народной памяти. Одна из таких историй — история “Можайского молока”.

Этот продукт, любимый многими, включая первого космонавта планеты Юрия Гагарина, не просто утолял жажду — он воплощал в себе вкус эпохи, символ качества и доступности.

“Доброе утро Юрия Алексеевича начиналось с Можайского молока”, — гласит предание, подчеркивая его особый статус.

“Можайское”: рождение легенды

История “Можайского молока” начинается в 1960-х годах. Именно в 1963 году в Можайске была установлена первая в СССР линия по розливу стерилизованного молока. К 1964 году можайское молоко уже признавалось лучшим.

Особым спросом пользовался сорт “Можайское” — в литровой бутылке с узким горлышком, отличавшийся повышенной жирностью, густотой и, главное, непревзойденным вкусом.

В то время район Можайска располагал более чем 120 молочно-товарными фермами, которые ежегодно надаивали свыше 50 тысяч тонн молока. Перед местными производителями стояла непростая задача — сохранить этот ценный продукт.

Революционная технология: молоко “как в печке”

В 1950-х годах на Можайский завод было закуплено уникальное оборудование. Оно позволило использовать новаторскую технологию: молоко сначала пастеризовалось в чане, затем разливалось по бутылкам и подвергалось стерилизации.

Этот процесс, подобный томлению в русской печи, “вдвое увеличил срок хранения молока”, позволяя сохранить его свежесть и вкус на длительный период.

Настоящее “Можайское молоко” отличалось не только вкусом, но и упаковкой. Оно продавалось в специальных пивных бутылках, которые были способны выдержать процесс томления.

“Только пивные бутылки тогда выдерживали томление, другая стеклянная тара лопалась”, — вспоминают очевидцы.

Эти бутылки, с их характерным ароматом русской печи и кремовым оттенком молока, стали неотъемлемой частью его узнаваемости.

От космоса до дома: доступность и качество

“Можайское молоко” быстро завоевало всенародную любовь. Его высокое качество, уникальный вкус и необычная, надежная тара сделали его одним из самых популярных продуктов в СССР.

Как продукт высочайшего качества, оно “входило даже в рацион космонавтов во время предполетной подготовки”, свидетельствуя о его исключительности. При этом, “благодаря невысокой цене, было одним из самых доступных продуктов в СССР”.

Многие до сих пор с теплотой вспоминают тот самый вкус — “вкус детства”.

Эти воспоминания нашли отражение даже в поэзии:

«Обед и тихий час, как было велено. Не спишь — так, хоть умри, лежи молчком… У бабушки моей был орден Ленина и булочки с можайским молоком», — говорится в стихотворении «Можайское молоко».

Завод в Можайске работает и по сей день, продолжая традиции производства. Сегодня он выпускает 22 вида стерилизованного молока с различной жирностью, а также топленое молоко, сливки и сыры.

И хотя вкус уже сильно изменился, его многие покупают по привычке.