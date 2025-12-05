Аварии, которых не случилось: в Петербурге «умные» датчики предотвратили свыше 880 дефектов трубопроводов

В текущем году мониторинг осуществляется с помощью 2334 современных акустических датчиков.

В Петербурге внедрение интеллектуальных датчиков позволило предотвратить более 880 случаев повреждения трубопроводов в районах, которые обслуживаются городскими сетями, сообщили в пресс-службе АО «ТЭК СПб».

Успешная работа датчиков и других современных методов диагностики сделала возможным снизить число аварийных ситуаций.

За последние два года количество повреждений трубопроводов на подконтрольных «ТЭК СПб» территориях снизилось на 15 процентов. Если раньше этот показатель составлял 0,13 случая на километр, то теперь он равен 0,11 на тот же отрезок.

К этим результатам привела комплексная профилактика, в которой сочетаются традиционный подход и новые технологии.

В текущем году для мониторинга состояния сетей было установлено 2334 акустических прибора, охвативших протяженность в 616 километров. Благодаря этому удалось своевременно обнаружить и предотвратить более 350 аварийных инцидентов, а также заменить свыше одного километра устаревших труб.

Дополнительное обследование с помощью мобильных роботов выявило проблемные отрезки на 810 метрах, а использование тепловизора с воздуха помогло обнаружить еще 610 метров изношенных сетей.

Масштабные меры диагностики и ремонта необходимы для того, чтобы жители города могли быть уверены в бесперебойной подаче тепла зимой.

В результате дополнительной диагностики с помощью роботов обновили еще 900 метров сетей. Удельное число повреждений в зоне ответственности «Теплосети» стабильно сохраняется на прежнем уровне.

Это стало возможно только благодаря комплексному техническому оснащению и постоянному аналитическому контролю.

Городской план реконструкции предусматривает проектирование обновления около 739 тысяч метров трубопроводов, что охватит 250 объектов в 17 городских районах. Работы по замене и модернизации продлятся до 2032 года и должны обеспечить современный уровень теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что авария на трубопроводе неподалеку от станции «Нарвская» привела к перебоям в отоплении и подаче горячей воды для жителей соответствующего жилого массива.