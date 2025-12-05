Это не музей и не дворец: что на самом деле находится за колоннадой на Московском проспекте

Этот комплекс строили десятилетиями, и теперь он стал одним из самых технологичных библиотечных зданий страны.

Если смотреть со стороны Московского проспекта, трудно поверить, что перед вами — не музей или дворец науки, а библиотека. Но именно здесь, за колоннадой круглого двора и мраморными лестницами, сегодня хранится один из крупнейших книжных фондов Европы.

Новое здание Российской национальной библиотеки — проект такой масштабности, что его строительство растянулось на три десятилетия.

Как всё началось: город утопал в книгах

Во второй половине XX века фонды РНБ росли настолько стремительно, что прежних площадей уже не хватало: книги буквально перестали помещаться в хранилищах.

В 1973 году Совет министров СССР официально поддержал идею строительства нового комплекса — на 25 миллионов единиц хранения и 2000 читательских мест. Место выбрали на пустующем участке между Московским проспектом, Бассейной и Варшавской улицами.

Монументальная библиотека для города будущего

Архитектор Владимир Щербина задумал комплекс как парадный научный центр. Отсюда — круглый двор, который служит «шлюзом» между шумным проспектом и тишиной читальных залов, колоннада, массивные корпуса и огромные световые дворики, обеспечивающие естественное освещение.

Внутри главная доминанта — каскадная мраморная лестница, ведущая к залам, службам и галереям.

Не менее важна художественная часть: интерьеры украшают мозаики художников Репина, Сухова, Уралова и Фомина — о книгах, истине, заблуждениях, войне, мире и человеческом упорстве.

Изначально проект предполагал и скульптуры в стиле аллегорий античных наук и искусств — их выполнил А. А. Мурзин по моделям Б. А. Свинина.

Стройка, которую пережили три десятилетия

С момента закладки в 1986 году до открытия прошло 33 года. Планы несколько раз корректировались из-за экономических кризисов, здание делили на очереди, сроки сдвигались:

1998 — открытие первого читального зала;

2003 — торжественное открытие 1-й очереди в присутствии президента России;

2019 — ввод 11-этажного корпуса 2-й очереди с современным книгохранилищем.

Сегодня это один из крупнейших библиотечных комплексов Европы.

Что внутри сегодня

Сегодня комплекс включает два книгохранилища высотой до 11 этажей, более 25 миллионов единиц хранения и автоматизированную систему доставки документов. Для читателей работают обновлённый актовый зал, интерактивный информационный центр, а перед зданием — площадь с фонтанами и световыми проекциями.

Никогда прежде библиотека в Петербурге не была так похожа на научный космопорт.