Гранитный пульс Петербурга: как осколок Александровской колонны стал хранителем истории

Тайны Минералогического общества: как осколок монарха стал объектом научного интереса.

Александровская колонна, возвышающаяся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, — это не просто монумент, а символ величия и инженерного гения.

Однако история этого грандиозного сооружения простирается далеко за пределы видимого, уходя в детали, связанные с его созданием и сохранением.

Один из таких аспектов — история осколков колонны.

Рождение идеи и роль Минералогического общества

История многих значимых событий часто остается скрытой в архивах и публикациях, недоступных широкой публике. Так случилось и с историей осколков Александровской колонны.

Основанное в 1817 году Минералогическое общество, одно из старейших в мире, сыграло ключевую роль в изучении и сохранении геологического наследия.

Среди его членов были выдающиеся ученые, чьи исследования, порой опубликованные на европейских языках, оставались малоизвестными для русскоязычной аудитории.

Григорий Евстафьевич (Георг-Август) фон Потт, один из учредителей общества, оставил ценные свидетельства.

В его книге «История и научная деятельность в Санкт-Петербурге Российского императорского общества полной минералогии с 1817 по 1842 г.» описываются события, связанные с Александровской колонной, и, в частности, судьба её гранитных фрагментов.

Подарок с историей: от маячных колец до памятника Шиллеру

Осколки гранита, ставшие предметом особого интереса, имели своё происхождение. Они были вырезаны в Санкт-Петербурге из “колец, оставленных для подъёма колонны вокруг неё на разных расстояниях”.

Эти фрагменты, прежде чем стать частью монумента, служили своеобразными маяками, помогая в процессе установки.

“В коллекции минералов и горных пород, принадлежащей Обществу, некоторые образцы сохранят непреходящую ценность не столько из-за своего минералогического интереса, сколько из-за своей исторической памяти”, — писал Потт.

Эти образцы, полученные из финско-питерлакского гранита, стали ценными экспонатами.

Один из таких осколков стал закладным камнем для фундамента памятника Шиллеру в Германии. Этот фрагмент, “отколотый от неё”, нёс на себе важную надпись, свидетельствующую о событиях 1813 года и благодарности русским войскам.

“Это благодарное воспоминание на подлинном граните колонны памяти императора Александра I… было написано от имени всех русских императорских воинов, проливавших кровь и сражавшихся в священной битве, их товарищем по оружию А. Г. фон Поттом”.

Роль Адамини и архитектурные копии

Архитектор Антон д’Адамини, чья роль в создании колонны была значительной, также имел отношение к сохранению её фрагментов. Из гранитных маячных колец колонны им были изготовлены “две маленькие точные копии знаменитого памятника”.

Эти миниатюрные реплики, по всей видимости, также имели историческую ценность, хотя их дальнейшая судьба остаётся загадкой.

Гранитное наследие: путешествие и применение

Гранит для Александровской колонны добывался в каменоломне Питерлакс в Финляндии. Процесс добычи и транспортировки был грандиозным по своим масштабам.

“Мы не можем не поделиться с нашими зарубежными читателями некоторыми историческими событиями, связанными с отделением гранитного колосса для Александровской колонны”.

Сам монолит, оторванный от скалы, весил колоссальные 5794 тонны.

Уникальность гранита, из которого создана колонна, заключается в его составе:

“коричневато-красный полевой шпат, чёрная тонкослоистая слюда и вкрапленный дымчатый кварц”.

Благодаря своим свойствам, этот гранит, переживший суровые условия, сохранился до наших дней.

От памяти о войне к научному исследованию

Фрагменты Александровской колонны, попадая в собрания, такие как коллекция Минералогического общества, становились объектами научного изучения. Их химический и минералогический состав исследовался, а историческая ценность — осмысливалась.

“В коллекции минералов и горных пород, принадлежащей Обществу, некоторые образцы сохранят непреходящую ценность не столько из-за своего минералогического интереса, сколько из-за своей исторической памяти”, — как отмечалось ранее.

История осколка Александровской колонны — это не просто рассказ о камне. Это свидетельство эпохи, инженерного мастерства, исторических событий и роли науки в сохранении наследия.

Каждый такой фрагмент — это пульс истории, застывший в граните, напоминающий о величии прошлого.