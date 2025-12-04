Музыка, которую можно увидеть: на Дворцовой пройдет световой спектакль в честь Чайковского

6 и 7 декабря в Санкт-Петербурге, в рамках праздничной программы, посвящённой Дням Эрмитажа, на Дворцовой площади состоится световое представление, приуроченное к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского.
Зрители увидят постановку, в которой на фасаде здания Главного штаба развернется история из 13 эпизодов, объединённых произведениями известного композитора.
Создатели спектакля сделали лирическими героями не только самого Чайковского, но и его близких, родных и современников.
«Лирическими героями представления станут как сам Чайковский, так и его близкие, родственники, современники. Их мысли и воспоминания озвучат народный артист России Николай Буров, заслуженный артист России Олег Куликович и Анна Геллер», — рассказали в Смольном.
В те же даты состоится финал всероссийского творческого конкурса медиаискусства «Страна СВЕТА». Работы участников, вышедших в финал, будут транслироваться на фасаде здания Штаба Гвардейского корпуса. Это событие дополнила общую программу праздника и придаёт ей современное звучание.
Время проведения светового спектакля: 6 декабря показы проходят с 20:00 до 23:00, 7 декабря — с 19:00 до 23:00.
Зрители смогут увидеть уникальное сочетание музыки, визуального искусства и актёрского слова на одном из главных архитектурных ансамблей города. Такие культурные вечера стали частью Дней Эрмитажа, которые проходят с 1 по 12 декабря.