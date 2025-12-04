Городовой / Город / Пациент ещё не родился: в Петербурге прооперировали малыша в утробе матери
Опубликовано: 4 декабря 2025 13:30
В Санкт-Петербурге специалисты успешно выполнили редкую операцию на почке плода.

В Санкт-Петербурге медики успешно провели вмешательство на почке плода, находящегося в утробе матери.

Операция стала необходимой после того, как на плановом ультразвуковом исследовании у беременной женщины у ребенка выявили угрозу потери функции почки, сообщает пресс-служба СПбГПМУ Педиатрического университета.

Особенность случая заключалась в том, что у женщины также наблюдалось серьезное нарушение работы печени.

Врачи решили спасти почку будущего ребенка с помощью установки специального шунта. На обсуждении врачи отметили высокий риск, однако преимуществом стала возможность сохранить жизненно важный орган у младенца.

Хирургическое вмешательство состоялось 20 ноября, на тот момент беременность женщины достигала 32 недель. После процедуры состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, она находится под постоянным наблюдением специалистов.

Ранее в Северной столице была проведена еще одна важная операция: врачи Мариинской больницы впервые за время существования учреждения осуществили окклюзию ушка левого предсердия.

Такое вмешательство направлено на предотвращение образования тромбов и последующих осложнений.

Юлия Аликова
Город
