Пациент ещё не родился: в Петербурге прооперировали малыша в утробе матери

В Санкт-Петербурге медики успешно провели вмешательство на почке плода, находящегося в утробе матери.
Операция стала необходимой после того, как на плановом ультразвуковом исследовании у беременной женщины у ребенка выявили угрозу потери функции почки, сообщает пресс-служба СПбГПМУ Педиатрического университета.
Особенность случая заключалась в том, что у женщины также наблюдалось серьезное нарушение работы печени.
Врачи решили спасти почку будущего ребенка с помощью установки специального шунта. На обсуждении врачи отметили высокий риск, однако преимуществом стала возможность сохранить жизненно важный орган у младенца.
Хирургическое вмешательство состоялось 20 ноября, на тот момент беременность женщины достигала 32 недель. После процедуры состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, она находится под постоянным наблюдением специалистов.
Ранее в Северной столице была проведена еще одна важная операция: врачи Мариинской больницы впервые за время существования учреждения осуществили окклюзию ушка левого предсердия.
Такое вмешательство направлено на предотвращение образования тромбов и последующих осложнений.