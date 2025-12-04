Городовой / Город / Оттепель на прощание: дорожники успели провести генеральную уборку в Петербурге
Оттепель на прощание: дорожники успели провести генеральную уборку в Петербурге

Опубликовано: 4 декабря 2025 05:30
В Санкт-Петербурге завершилась последняя в этом году водная очистка городских дорог.

В Петербурге сотрудники коммунальных служб провели мойку тротуаров и дорог, воспользовавшись неожиданно тёплой погодой. Предполагается, что вода для этих целей в этом году больше использоваться не будет, поскольку впереди ожидается похолодание.

Очищение улиц произошло на фоне подготовительных мероприятий к новогодним праздникам. По главным магистралям, включая Невский проспект и площадь Александра Невского, прошла специализированная техника с летним оборудованием.

Комитет по благоустройству сообщает, что дорожное и пешеходное покрытие рядом с основными городскими достопримечательностями после проведения работ находится в образцовом состоянии.

Провести мойку удалось благодаря тому, что температура воздуха осталась положительной. За прошедший год предприятия, отвечающие за благоустройство, израсходовали около 1,9 миллиона кубометров воды на поддержание чистоты улично-дорожной сети города.

Ранее сообщалось, что в Северной столице на конкурсной основе организуется ручная уборка тротуаров. Их общая стоимость составляет 338,6 миллиона рублей.

Автор:
Юлия Аликова
