Оттепель на прощание: дорожники успели провести генеральную уборку в Петербурге

В Петербурге сотрудники коммунальных служб провели мойку тротуаров и дорог, воспользовавшись неожиданно тёплой погодой. Предполагается, что вода для этих целей в этом году больше использоваться не будет, поскольку впереди ожидается похолодание.
Очищение улиц произошло на фоне подготовительных мероприятий к новогодним праздникам. По главным магистралям, включая Невский проспект и площадь Александра Невского, прошла специализированная техника с летним оборудованием.
Комитет по благоустройству сообщает, что дорожное и пешеходное покрытие рядом с основными городскими достопримечательностями после проведения работ находится в образцовом состоянии.
Провести мойку удалось благодаря тому, что температура воздуха осталась положительной. За прошедший год предприятия, отвечающие за благоустройство, израсходовали около 1,9 миллиона кубометров воды на поддержание чистоты улично-дорожной сети города.
Ранее сообщалось, что в Северной столице на конкурсной основе организуется ручная уборка тротуаров. Их общая стоимость составляет 338,6 миллиона рублей.