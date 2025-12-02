Доказательная база против «эффекта»: что наука говорит о рисовой воде

Правда и мифы о косметических свойствах рисовой воды.

В народной копилке рецептов красоты давно обитает идея использования рисовой воды для осветления кожи и зубов. Процедура кажется простой: залить рис водой, размешать до мутности, процедить и аккуратно почистить зубы или протереть кожу.

Советуют даже не сразу споласкивать, чтобы дать минералам подействовать. Но насколько эффективны и безопасны эти домашние методы?

На вопросы портала «Городовой» ответила дерматолог, косметолог клиники Docmed Бэла Датанаева.

Наука против домашней магии: где правда?

“Доказательная база по осветляющему эффекту рисовой воды существует, но в основном она относится к лабораторным исследованиям и небольшим клиническим испытаниям готовых стандартизованных экстрактов риса, таких как отруби или ферментированные формы”, — поясняет Бэла Датанаева.

Эксперт отмечает, что “простая домашняя рисовая вода изучена очень мало, поэтому её эффект сложно предсказать”.

Это означает, что надеяться на гарантированный результат от самодельного средства, в отличие от профессионально разработанных косметологических продуктов, не стоит.

Потенциальные механизмы действия: антиоксиданты и меланин

Тем не менее, определённые свойства риса, подтверждённые в лабораторных условиях, могут объяснять его потенциальное косметическое действие.

“Механизмы возможного осветляющего действия связаны с антиоксидантной активностью, частичным снижением выработки меланина и укреплением барьера кожи за счёт стимуляции клеток кожи”.

В составе риса присутствуют компоненты, такие как полифенолы, фитиновая кислота, γ-oryzanol и инозитол, которые “участвуют в этих процессах”. Эти свойства “подтверждены в лабораторных исследованиях и ряде небольших клинических работ”.

Ограниченные данные: обещания, но не гарантии

Несмотря на наличие научных данных, их клиническая значимость остаётся под вопросом.

“Клинические данные по снижению пигментации существуют, но они ограничены: небольшие группы участников, короткие сроки наблюдения, часто использовались комбинации ингредиентов”.

“Кремы или лосьоны с ферментированными экстрактами риса или рисовой отрубью показывали умеренное уменьшение пигментации за 2–4 недели”.

Бэла Датанаева заключает:

“Эти результаты выглядят многообещающе, но недостаточны для уверенного утверждения, что рис всегда отбеливает кожу”.

Профессиональная помощь против гиперпигментации

Важно понимать, что домашние средства, даже при наличии некоторых доказанных свойств, не могут заменить профессиональное лечение.

“Не заменяйте доказанные методы лечения гиперпигментации рисовой водой”, — настоятельно рекомендует эксперт.

При наличии выраженных проблем с пигментацией, таких как локальная гиперпигментация или мелазма, назначение должно быть основано на проверенных дерматологических активах.

“Назначение должно опираться на доказанные активы (ретиноиды, азелаиновая кислота, койевая/витамин C в стандартизированных концентрациях, пилинги, лазер) + SPF”.

Использование рисовой воды в качестве основного средства борьбы с пигментацией может привести к разочарованию и потере драгоценного времени, необходимого для эффективного лечения.