В шурпу добавляю опаленные овощи: вот хитрый трюк, чтобы бульон был как слеза и на вкус — пища богов

Приготовление блюда, способного вызвать всеобщее восхищение, всегда требует не просто следования рецептуре, но и понимания скрытых законов кулинарии.

Шеф-повар Иван Кудряшов, отвечая на вопрос о том, как приготовить шурпу, чтобы “все обалдели”, выделил ряд фундаментальных правил, касающихся не только ингредиентов, но и самого процесса тепловой обработки.

Фундамент вкуса: идеальный бульон

Ключ к успеху любого наваристого супа, и шурпы в частности, лежит в бульоне.

Иван Кудряшов Шеф-повар “В первую очередь сварить хороший бульон из хорошего мяса и костей”.

Эксперт настоятельно советует в беседе с «Городовой» выбирать лопаточную часть, которая обладает нужной структурой для длительного томления.

Однако мало выбрать правильное мясо — критически важна температура. Варка должна происходить на предельно медленном нагреве.

Процесс должен выглядеть так: довести до кипения, а затем снизить жар до такого состояния, чтобы жидкость “слегка бурлила, прям вообще даже побулькивала изредка”.

Причина такого подхода кроется в сохранении вкусовых качеств:

“Иначе сильная варка просто разрушает все вкусовые вещества мяса”.

Искусство выпаривания и концентрации

Следующим важным моментом является отсутствие крышки. Шеф-повар подчеркивает необходимость выпаривания влаги для достижения высокой концентрации вкуса.

“Поэтому не накрывать крышкой, а варить, выпаривать, чтобы концентрация бульона была большая”.

Это требует более объемной посуды. Если планируется готовить 10 литров бульона, емкость должна быть больше, поскольку значительная часть воды испарится.

Овощи с характером: опаливание для глубины

В шурпе овощи играют роль не просто наполнителя, а носителя аромата и цвета.

Кудряшов рекомендует не скупиться на добавление различных корнеплодов и зелени, среди которых выделяются стеблевой и корневой сельдерей, лук, морковь и, обязательно, сладкий перец.

Но простое добавление овощей в кипяток не даст нужного эффекта. Здесь кроется один из самых ярких секретов шефа.

"Но перед тем, как их закладывать в бульон, их нужно как следует опалить прям до черна. Можно положить их на угли или же обжечь горелкой, но чтобы они именно почернели, потемнели".

Также допустимо использовать духовку. После такой термической обработки овощи придают бульону “очень вкусный, насыщенный” характер.

Прозрачность как визитная карточка

Финальным, но, возможно, самым важным эстетическим требованием является чистота бульона. Несмотря на интенсивное выпаривание и добавление опаленных овощей, мастер настаивает:

“Самое главное, чтобы был прозрачный”.

Эта прозрачность свидетельствует о безупречной технике варки и снятия пены, что отличает по-настоящему мастерски приготовленную шурпу от обычной похлебки.

Следование этим правилам — от выбора мяса до техники опаливания овощей — гарантирует результат, при котором гости будут поражены глубиной и чистотой вкуса.

