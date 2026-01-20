Городовой / Полезное / В Питере пить: что жители СПб больше всего употребляли на каникулах в баре - исследование
В Питере пить: что жители СПб больше всего употребляли на каникулах в баре - исследование

Опубликовано: 20 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
бар
Фото: Городовой.ру

Новогодние праздники в Петербурге выявили три ключевых питейных тренда, которые предпочитают местные жители и гости города. Как рассказал бармен Михаил Любов «Городовому», выбор стал более осознанным и сфокусированным на сложных вкусах.

1. Крепкая и горькая классика. Абсолютным хитом остаётся коктейль «Негрони» — эталонный баланс джина, красного вермута и аперитива Campari. Для менее крепкого, но столь же изысканного варианта бармены часто предлагают «Американо» (вермут, биттер и содовая).

2. «Кисленькое и свежее». Сладкие коктейли уступили первенство освежающим и ярким напиткам с кислинкой. В фаворитах — травянистый «Бэзил Смэш» (джин, лимон, базилик), элегантный «Гимлет» (джин, лаймовый кордиал) и классические «кислые» коктейли: «Белая Леди», «Маргарита», «Сайдкар» и «Камикадзе».

3. Согревающие ритуалы. Против мороза петербуржцы выбирают глинтвейны, гроги и особенно авторские настойки, которые стали предметом охоты для ценителей. Практически каждый уважающий бар предлагает свою уникальную рецептуру, создавая целые маршруты для дегустации.

Таким образом, новогодний питейный ландшафт Северной столицы сформировала триада: характерная горькая классика, свежая кислинка и тёплые, душевные напитки. Напоминаем, что Миздрав не рекомендует употреблять спиртные напитки ни в каком виде.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
