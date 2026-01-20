Городовой / Город / На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря: ученые вспомнили катастрофу 2024 года
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря: ученые вспомнили катастрофу 2024 года

Опубликовано: 20 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

На планете отмечается магнитная буря высокой интенсивности, достигшая уровня G4.33 из возможных пяти по принятой шкале.

Информация об этом официально поступила из Лаборатории солнечной астрономии, входящей в состав Института космических исследований Российской академии наук.

В сообщениях лаборатории подчеркивается:

«Официально подтверждено — на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33.
Главным вопросом остается, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз — в мае 2024 года».

Зафиксированные показатели магнитной индукции подбираются к значениям, которые практически сравнимы с историческими максимумами.

Недавно научные сотрудники лаборатории отмечали приближение так называемого шторма S4 в непосредственной близости от нашей планеты. Дальнейшее развитие ситуации будет внимательно отслеживаться специалистами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
