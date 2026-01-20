На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря: ученые вспомнили катастрофу 2024 года

На планете отмечается магнитная буря высокой интенсивности, достигшая уровня G4.33 из возможных пяти по принятой шкале.
Информация об этом официально поступила из Лаборатории солнечной астрономии, входящей в состав Института космических исследований Российской академии наук.
В сообщениях лаборатории подчеркивается:
«Официально подтверждено — на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33.
Главным вопросом остается, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз — в мае 2024 года».
Зафиксированные показатели магнитной индукции подбираются к значениям, которые практически сравнимы с историческими максимумами.
Недавно научные сотрудники лаборатории отмечали приближение так называемого шторма S4 в непосредственной близости от нашей планеты. Дальнейшее развитие ситуации будет внимательно отслеживаться специалистами.
