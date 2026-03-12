В марте орхидее – нужно как воздух: 0,5 ч. ложки в воду – и в апреле бутонов будет не счесть, полезут как угорелые, один за другим
В марте орхидее – нужно как воздух: 0,5 ч. ложки в воду – и в апреле бутонов будет не счесть, полезут как угорелые, один за другим

Опубликовано: 12 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Как запустить неуемное цветение у орхидеи 

Орхидея есть почти у каждого цветовода, ведь это очень эффектное растение, которое может украсить любой подоконник. Но иногда фаленопсис ленится или чахнет и напрочь отказывается радовать новыми бутонами. Как исправить ситуацию и запустить неуемное и яркое цветение орхидеи, объяснила автор Дзен-канала "Цветочные советы от Елены" (18+).

Грунт для орхидеи

По словам эксперта, грунт для орхидеи должен состоять из мха, керамзита и цеолита. В таких условиях цветок будет очень хорошо наращивать корневую систему. Цеолит поможет удерживать влагу в почве и предотвратит пересыхание корней.

Подкормка

Чтобы запустить цветение у орхидеи, нужно внести питательную подкормку. Для ее приготовления потребуется:

  • морковь – 1 шт.;
  • янтарная кислота – половина чайной ложки или 1 таблетка;
  • вода – 1 литр.

В первую очередь следует натереть сырую морковь на терке и залить ее 500 миллилитрами воды. Или можно нарезать морковь на куски и измельчить ее в блендере вместе с 2 стаканами воды. Должна получиться кашица. Настоять 1 час.

Затем настой следует тщательно процедить через марлю или ткань. Долить еще 2 стакана воды, добавить половину чайной ложки или измельченную таблетку янтарной кислоты и все перемешать.

Как применять удобрение

Часть подкормки перелить в пульверизатор и опрыскать орхидею по листу. Другую часть удобрения следует налить в контейнер и поставить в него горшок с орхидеей на полчаса. Вносить такую подкормку можно 1 раз в 14 дней.

Как работает подкормка

В моркови содержатся аминокислоты, глюкоза, фруктоза, витамин А, Е, калий, кальций, магний, фосфор, железо и кремний, которые оздоравливают орхидею и помогают ей заложить бутоны. Янтарная кислота представляет собой отличный стимулятор роста и цветения и усиливает действие моркови в 5 раз.

Ранее мы рассказали, чем еще можно порадовать орхидею.

