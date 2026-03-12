В марте орхидее – нужно как воздух: 0,5 ч. ложки в воду – и в апреле бутонов будет не счесть, полезут как угорелые, один за другим

Орхидея есть почти у каждого цветовода, ведь это очень эффектное растение, которое может украсить любой подоконник. Но иногда фаленопсис ленится или чахнет и напрочь отказывается радовать новыми бутонами. Как исправить ситуацию и запустить неуемное и яркое цветение орхидеи, объяснила автор Дзен-канала "Цветочные советы от Елены" (18+).
Грунт для орхидеи
По словам эксперта, грунт для орхидеи должен состоять из мха, керамзита и цеолита. В таких условиях цветок будет очень хорошо наращивать корневую систему. Цеолит поможет удерживать влагу в почве и предотвратит пересыхание корней.
Подкормка
Чтобы запустить цветение у орхидеи, нужно внести питательную подкормку. Для ее приготовления потребуется:
- морковь – 1 шт.;
- янтарная кислота – половина чайной ложки или 1 таблетка;
- вода – 1 литр.
В первую очередь следует натереть сырую морковь на терке и залить ее 500 миллилитрами воды. Или можно нарезать морковь на куски и измельчить ее в блендере вместе с 2 стаканами воды. Должна получиться кашица. Настоять 1 час.
Затем настой следует тщательно процедить через марлю или ткань. Долить еще 2 стакана воды, добавить половину чайной ложки или измельченную таблетку янтарной кислоты и все перемешать.
Как применять удобрение
Часть подкормки перелить в пульверизатор и опрыскать орхидею по листу. Другую часть удобрения следует налить в контейнер и поставить в него горшок с орхидеей на полчаса. Вносить такую подкормку можно 1 раз в 14 дней.
Как работает подкормка
В моркови содержатся аминокислоты, глюкоза, фруктоза, витамин А, Е, калий, кальций, магний, фосфор, железо и кремний, которые оздоравливают орхидею и помогают ей заложить бутоны. Янтарная кислота представляет собой отличный стимулятор роста и цветения и усиливает действие моркови в 5 раз.
Ранее мы рассказали, чем еще можно порадовать орхидею.