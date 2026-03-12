50 мл в стакан – и клещи обходят стороной за километр: 3 средства работают даже в глухой чаще, где репелленты бессильны

Кровососы ненавидят эти запахи

Начало активности клещей в России ожидается в третьей декаде марта, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако сроки могут варьироваться по регионам в зависимости от количества снега и погоды.

После пробуждения кровососы могут прятаться где угодно - в городском парке, на дачном участке или в поле, лишь бы была трава и кустарники. Магазинные репелленты слишком быстро выветриваются, но некоторые способы защиты действительно могут отпугнуть клещей.

Корица

Пряность имеет резкий запах, который клещи считают отвратительным. Для защиты не нужно обсыпаться специями - достаточно использовать эфирное масло корицы.

Нанесите несколько капель масла на открытые участки кожи перед выходом на природу. Этот приятный для нас запах создаст невидимый барьер, который ни один кровосос не решится пересечь.

Муравьиный спирт

Это средство продается в любой аптеке, стоит недорого, но работает безотказно. Для приготовления рабочего раствора вам понадобится всего два компонента:

вода - 100 мл.;

муравьиный спирт - 50 мл.

Смешайте их в простой пластиковой бутылке с пульверизатором и тщательно опрыскайте одежду перед походом в лес. Учтите, что запах у смеси резкий, но он выветривается примерно через 3 часа.

Поэтому обязательно берите бутылочку с собой, чтобы обработать вещи повторно. Никогда не используйте этот раствор для защиты домашних питомцев.

«Звездочка»

Бальзам, знакомый многим с детства, эффективен не только против простуды. Для защиты от клещей достаточно растворить небольшую каплю мази в стакане воды. Этим составом можно смело опрыскивать как кожу, так и одежду, сообщает "Двойная Порция Полезных Советов".

