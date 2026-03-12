Маленький гигант большого урожая: эти томаты-черри завалят вас плодами – выдают до 10 кг с кв. метра
Маленький гигант большого урожая: эти томаты-черри завалят вас плодами – выдают до 10 кг с кв. метра

Опубликовано: 12 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Высокоурожайный сорт томатов, который придется по душе всем членам семьи

Многие садоводы проявляют повышенный интерес к выращиванию томатов черри. Рынок пестрит обилием семян, поэтому при выборе сорта дачники порой теряются. Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт «Каменный цветок».

Этот сорт характеризуется ранним сроком созревания. Сбор урожая возможен уже через 80–85 дней после посадки. Компактные по размеру кусты тем не менее позволяют достичь урожайности до 10 кг высококачественных черри с одного квадратного метра.

Плодоношение происходит поэтапно, что даёт возможность собрать до трёх урожаев за дачный сезон. Томаты можно снимать вплоть до наступления заморозков.

Созревшие плоды надёжно удерживаются на кистях и не опадают, что делает этот сорт уникальным. При этом томаты способны храниться достаточно долго.

Ранее мы рассказали, какие сорта томатов растут даже в плохих условиях.

Автор:
Ксения Сафрыгина
