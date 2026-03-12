5 коротких стрижек после 45: легко укладывать, приятно носить, образ - моложе

Лучшие короткие стрижки для женщин после 45

Многие женщины после 45 лет решаются на короткую стрижку. И это часто самый верный шаг. Со временем волосы теряют былую силу, становятся более ломкими и тонкими.

Если отращивать длину, волосы могут выглядеть тусклыми и редкими. А короткая стрижка - отличный способ добавить объема, особенно если подойти к выбору прически с умом.

Автор канала "Мода и Красота" рассказывает, какие короткие стрижки будут в тренде в 2026 году для женщин элегантного возраста. Вот самые интересные варианты:

Пикси-маллет

Это выбор для тех, кто не боится экспериментов. Стрижка сочетает аккуратную форму спереди (как у пикси) и более длинные пряди сзади. Она делает образ живым и энергичным, а также здорово маскирует морщинки на шее.

Бикси

Название говорит само за себя: это нечто среднее между бобом (каре) и пикси. Здесь есть и длина, и женственность, но при этом добавлена модная текстура и слоистость.

Идеально для тех, кто хочет короткую стрижку, но боится потерять нежность в образе. Укладывается легко - достаточно немного мусса.

Классическая пикси

Здесь короткие виски и пышная макушка. Такой прием зрительно подтягивает овал лица, делая взгляд более открытым. За счет слоев волосы кажутся гуще, поэтому стрижка отлично подходит для тонких от природы волос.

Гарсон

Это элегантная «мальчишеская» стрижка с мягкими линиями. Она красиво подчеркивает скулы и смотрится очень утонченно. Благодаря открытой шее и четкой форме такая прическа заметно освежает и омолаживает.

Асимметричное каре

Если хочется исправить форму лица, можно поиграть с длиной: например, сделать пряди у лица разной длины. Асимметрия отвлечет внимание от морщинок вокруг глаз и добавит образу современную, чуть дерзкую нотку. К тому же она делает цвет лица более свежим.

