Маленькие петербуржцы и ленинградцы получат больше: с февраля 2026 года выплаты на детей подрастут

Размер помощи вырастет автоматически, поскольку он зависит от нового прожиточного минимума для несовершеннолетних, установленного на будущий год.

В 2026 году данный показатель составит для Санкт-Петербурга 20 025 рублей, а для Ленинградской области — 19 657 рублей.

Одновременно с этим с января текущего года изменились условия, по которым государство определяет право на пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, с начала февраля 2026 года для семей, передает пресс-служба регионального отделения СФР.

По новым правилам, назначение выплаты теперь зависит от более строгого критерия нуждаемости. Для одобрения заявления необходимо, чтобы средний доход на каждого трудоспособного члена семьи был не ниже восьми минимальных заработных плат.

Это означает, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля, а значит, расчетный порог дохода для одного трудоспособного взрослого — 216 744 рубля в месяц.

Если доход хотя бы одного взрослого, независимо от того, работает ли человек по найму, является индивидуальным предпринимателем или самозанятым, не дотягивает до этой суммы, пособие выдано не будет.

При этом расчет ведется исходя из МРОТ на дату подачи обращения за выплатой.

Социальный фонд России сообщает, что исключения из этого правила предусмотрены лишь для определённых категорий. К числу уважительных причин низкого дохода признаны получение пенсии по старости, инвалидности или по случаю утраты кормильца.

Таким образом, для остальных семей, не имеющих таких оснований, получить выплату при низком доходе не удастся.

Кроме этого, в 2026 году скорректирован порядок определения совокупного семейного дохода для назначения единого пособия.

К доходам теперь официально причислены выплаты, полученные в связи с временной нетрудоспособностью, то есть по больничным листам. Ранее подобные средства относились к социальным выплатам и не учитывались при расчёте дохода семьи.

Некоторые виды поступлений по-прежнему не включаются в расчет общей суммы дохода семьи. Конкретный перечень освобождённых от учёта выплат не раскрывается, но методика расчёта самого размера пособия остается прежней.

В 2026 году семейное пособие будет определяться в зависимости от обеспеченности семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов суммы прожиточного минимума на ребёнка в конкретном регионе. Чем меньше доход семьи, тем большую долю прожиточного минимума она получит.

Такая градация, как отмечают специалисты фонда, даёт возможность оказывать поддержку в первую очередь тем гражданам, чьи доходы особенно низки.

Для уточнения индивидуальных расчётов и получения консультации жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области рекомендуется обращаться в клиентские отделы регионального подразделения Социального фонда России или звонить по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 100-00-01.

